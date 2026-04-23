Mangli Letter: 'నా తప్పు లేదు..'.. మైక్రో ఫైనాన్స్ కుంభకోణంపై సింగర్‌ మంగ్లీ మరో పోస్టు

Singer Mangli Another Statement On Micro Finance Scam: తెలంగాణ నేపథ్యంతో సినీ పరిశ్రమలో గాయనిగా గుర్తింపు పొందిన మంగ్లీ అలియాస్‌ సత్యవతి రాథోడ్‌ తీవ్ర వివాదంలో చిక్కుకోగా.. తాను మొదటి నుంచి తప్పు చేయలేదని ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా మరోసారి తాను తప్పు చేయలేదని.. కొందరు దురుద్దేశపూర్వకంగా కుట్ర చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
టాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ గాయని మంగ్లీపై తీవ్ర ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గతంలో అనేక వివాదాలు చుట్టుముట్టగా తాజాగా మైక్రో ఫైనాన్స్‌ కుంభకోణం జరిగిందని తీవ్ర ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కొందరు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తుండడంతో మంగ్లీ మరోసారి స్పందించారు. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.

సింగర్ మంగ్లీపై మైక్రో ఫైనాన్స్‌ కుంభకోణం వివాదం నడుస్తోంది. ఇప్పటికే కొందరు అరెస్ట్‌ కాగా.. మంగ్లీని మాత్రం వదలడం లేదు. తనపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారం.. ఆరోపణలపై ఇప్పటికే పోలీసులకు మంగ్లీ ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే మంగ్లీ దుబాయ్‌ పారిపోయారని ప్రచారం జరుగుతోంది. దేశం విడిచి వెళ్లిపోయారని చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ప్రకటన చేశారు.

'మైక్రో ఫైనాన్స్, శుభక్షేత్ర ఇన్‌ఫ్రా మోసాలతో బాధితులకు అన్యాయం జరిగిందని తెలిపింది. వాళ్లకు న్యాయం జరగాలని నేను ఆశిస్తున్నా. బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు వారికి అండగా ఉంటానని గతంలో చెప్పా.. ఇప్పుడు కూడా చెబుతున్నా' అని మంగ్లీ తెలిపారు. 

'ఈ ఆర్థిక మోసంలో నాకు ఎలాంటి ప్రమేయం లేదని బహిరంగంగా చెబుతున్నా కానీ వ్యవహారాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు వ్యక్తులు, శక్తులు నాపై పని కట్టుకుని కుట్ర పన్నుతున్నారు' అని మంగ్లీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

'నిరాధారణమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. నిజం నిలకడపై తెలుస్తుంది. న్యాయ వ్యవస్థపై.. చట్టంపై నాకు సంపూర్ణ నమ్మకం, గౌరవం ఉంది' అని మంగ్లీ ప్రకటించారు.

మైక్రో ఫైనాన్స్‌ కుంభకోణంపై ఇప్పటికే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొందరినీ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేయగా.. ఈ వ్యవహారంలో మంగ్లీకి సంబంధం లేదని తెలుస్తోంది. అయితే కొందరు మాత్రం మంగ్లీ పాత్ర ఉందని మాత్రం ఆరోపణలు, విమర్శలు తీవ్రంగా వినిపిస్తున్నాయి.

Singer Mangli Micro Finance Scam Tollywood Singer Mangli Finance Movie News Mangli Scam Hyderabad

