English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rahul Sipligunj-Harinya Reddy: ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డితో ఘనంగా రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పెళ్లి

Rahul Sipligunj-Harinya Reddy: ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డితో ఘనంగా రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పెళ్లి

Rahul Sipligunj-Harinya Reddy Wedding: టాలీవుడ్ ప్రముఖ సింగర్ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈరోజు (నవంబర్ 27) ఉదయం తన ప్రియురాలు హరిణ్య మెడలో మూడుముళ్లు వేశాడు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఈ వివాహానికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. 
 
1 /5

టాలీవుడ్ ప్రముఖ సింగర్ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ తన ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డి మెడలో.. గురువారం తెల్లవారుజామున మూడు ముళ్లు వేశాడు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన వీరి వివాహానికి పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై నూతన జంటను ఆశీర్వదించారు. ప్రస్తుతం వీరి పెళ్లి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా... పలువురు సెలబ్రిటీలతో పాటు నెటిజన్లు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.

2 /5

గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌, హరిణ్య రెడ్డి.. పెద్దలను ఒప్పించి ఆగస్టు 17న ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు. తన వాయిస్‌తో అటు తెలంగాణ ఫోక్, ఇటు మాస్ సాంగ్స్‌తో ఫుల్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్.   

3 /5

బిగ్ బాస్ సీజన్ 3లో విన్నర్‌గా నిలిచి మరింత పాపులారిటీ పెంచుకున్నాడు. ఇప్పటికే ఎన్నో హిట్స్ సాంగ్స్ పడిన రాహుల్.. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో పడిన నాటు నాటు సాంగ్ కి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇందుకు గాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కి కోటి రూపాయల రివార్డ్ ను ప్రకటించింది.  

4 /5

రాహుల్ పాడిన పాటల్లో 'కాలేజ్ బుల్లోడా', 'రంగా రంగా రంగస్థలానా', 'బొమ్మోలే ఉన్నదిరా పోరీ', 'వాస్తు బాగుందే', 'ఓ నా రాహులా' సాంగ్స్ ఫుల్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాయి. 

5 /5

అలాగే తెలంగాణ ఫేమస్ బోనాల జాతర, వినాయక చవితి ఫెస్టివల్స్‌కు పాటలు పాడారు. దీంతో పాటే ప్రకాష్ రాజ్, రమ్యకృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'రంగమార్తాండ' మూవీలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. త్వరలోనే మరో మూవీతో హీరోగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు రాహుల్.  

Rahul Sipligunj Marriage Rahul Sipligunj Harinya reddy Singer Rahul Sipligunj Rahul Sipligunj Harinya Reddy Wedding Rahul Sipligunj Wedding Photos

Next Gallery

Snake Repellent: ఈ మొక్క పాములకు అతి పెద్ద శత్రువు! ఒక్క పామును కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వదు!