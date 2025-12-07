English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samantha Wedding: సమంత పక్కన కూర్చోవాలంటే సిగ్గేసింది.!. రాజ్ నిడిమోరు పిన్ని షాకింగ్ కామెంట్స్..

Singer Shobha raju comments on samantha: సింగర్ శోభరాజు సమంత, రాజ్ నిడిమోరులపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇద్దరికి వర్క్ విషయంలో చాలా డెడికేషన్ ఉందని, ఫుడ్ విషయంలో కంట్రోల్గా ఉంటారని రాజ్ పిన్ని శోభరాజు చెప్పుకొచ్చారు.
1 /7

సమంత , రాజ్ నిడిమోరులు ఇటీవల పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. డిసెంబర్ 1న వీరి పెళ్లి  కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్ లో కొద్ది మంది స్నేహితులు, దగ్గరి బంధువుల మధ్యలో భూతశుద్ది క్రతువు పద్దతిలో జరిగింది.  

2 /7

అయితే..పెళ్లికాగానే సమంత, రాజ్ నిడిమోరు కుటుంబం  సామ్ కు గ్రాండ్ గా వెల్ కమ్ చెప్పారు. కొత్త కొడలికి ప్రత్యేకంగా సర్ ప్రైజ్ లు చేశారు. సాధారణంగా పెళ్లి తర్వాత కొత్త జంటలు ఎవరైన హనీమూన్ లకు ప్లాన్ లు చేసుకుంటారు. 

3 /7

కానీ సమంత మాత్రం అలా చేయలేదు. మరల షూటింగ్ కు వెళ్లి తన పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. దీంతో సమంత డెడికేషన్ కు నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.  రాజ్ - సమంతల పెళ్లిపై రాజ్ నిడిమోరు పిన్ని, ప్రముఖ సంగీత విధ్వాంసురాలు శోభరాజు చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.   

4 /7

ప్రముఖ సింగర్  శోభరాజు రాజ్ నిడిమోరుకు పిన్ని. భారత ప్రభుత్వం 2010లో శోభరాజుకు పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. అయితే.. చిన్న తనంలో రాజ్ పాటలు పాడేవాడని చెప్పింది. రాజ్ చిన్నతనంలో..ముద్దుగారే యశోద,  మ్రోగింది కళ్యాణ వీణ అనే సినిమా పాట నేను పాడుతుండటం చూసి వాడు నేర్చుకుని పాడాడని చెప్పారు.   

5 /7

అయితే.. గతంలో ఒకసారి సమంత..  ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి ఉండటంతో పలు మార్లు తన దగ్గరకు వచ్చిన విషయాల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. సమంత చాలా సన్నగా ఉందని, ఆమెపక్కన కూర్చొవాలంటే తనకు సిగ్గుగా అన్పించిందని నవ్వుతు చెప్పారు. ఒకసారి సమంతను చూసి నీలాగా స్లిమ్ గా కావాలంటే ఏంచేయాలని అడిగానని చెప్పారు.  

6 /7

దీంతో సామ్ కొన్ని డైటింగ్ టిప్స్, ఎక్సర్ సైజ్ లు చెప్పిందని అన్నారు. అయితే.. అవి వినగానే భయం వేసి ఇవన్నీ నేను చేయలేనని చెప్పానన్నారు. ఫుడ్ విషయంలో సమంత చాలా క్రమశిక్షణతో ఉంటుందన్నారు.  మూడు నెలలకు ఒకసారి ఈశా ఆశ్రమానికి వెళ్లి అక్కడ మౌనంగా సాధన చేస్తుందని తెలిసిందన్నారు.  

7 /7

 ఇద్దరికి కూడా ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నారు. ఇలాంటి ఏకాభిప్రాయం కల్గిన అమ్మాయి తమ కోడలుగా రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని  రాజ్ నిడిమోరు, సామ్ లపై  ప్రశంసలు కురిపించారు.  

