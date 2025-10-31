Chinmayi Sripada: భర్త చేతిలో దారుణంగా మోసపోయిన స్టార్‌ సింగర్‌ శ్రీపాద చిన్మయి

Singer Sripada Chinmayi Cheated On By Her Husband: సినీ పరిశ్రమలో సుప్రసిద్ద గాయనిగా కొనసాగుతున్న శ్రీపాద చిన్మయి మోసపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అది కూడా తన భర్త చేతిలో మోసపోయారనే పుకారు షికారు చేస్తోంది. ఇది నిజమా? వాస్తవమేమిటి? అనేది తెలుసుకుందాం.
సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత బిజీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ శ్రీపాద చిన్మయి. గాయనిగా కూడా విశేష గుర్తింపు పొందిన చిన్మయి భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో చాలా బిజీగా ఉంటారు. సంగీతం.. డబ్బింగ్తో బిజీ ఉండే చిన్మయి గురించి ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె తన భర్త చేతిలో మోసిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
నటుడు, దర్శకుడిగా గుర్తింపు పొందిన రాహుల్ రవీంద్రన్ చిన్మయి భర్త అని అందరికీ తెలిసిందే. రాహుల్ దర్శకత్వం వహించిన గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమా విడుదలవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రచార కార్యక్రమాల్లో రాహుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలోని కొన్ని అంశాలను పంచుకున్నాడు.
ఆ ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు ఉన్న లవ్స్టోరీలను రాహుల్ రవీంద్రన్ ఎలాంటి మోహమాటం లేకుండా చెప్పాడు. తనకు రెండు లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నాయని చెబుతూ నవ్వేశాడు. చిన్మయితో పెళ్లికి ముందు రెండు బ్రేకప్లు అయ్యాయని తెలిపాడు.
కాగా సినీ పరిశ్రమలో అద్భుత జోడీగా చిన్మయి, రాహుల్ రవీంద్రన్ గుర్తింపు పొందారు. వీరిద్దరూ 2014లో వివాహం చేసుకున్నారు. ద్రిప్తా, శర్వాస్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. చక్కగా వీరి కాపురం సాగుతోంది.
డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా.. గాయనిగా చిన్మయి, దర్శకుడిగా.. నటుడిగా రాహుల్ రవీంద్రన్ ఇద్దరూ సినీ పరిశ్రమలో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు. రాహుల్ దర్శకత్వం వహించిన గర్ల్ఫ్రెండ్ సినిమా విజయం సాధించాలని జీ తెలుగు న్యూస్ ఆకాంక్షిస్తోంది.