Singer Suchitra: త్రిష అంటే నాకు అసహ్యం.. సింగర్ సుచిత్ర సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 11, 2026, 01:27 PM IST|Updated: May 11, 2026, 01:30 PM IST

Singer Suchitra sensational comments on trisha: నటి త్రిషపై సింగర్ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో దుమారంగా మారాయి. దీనిపై త్రిష అభిమానులు సైతం కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.

తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. చెన్నైలో నెహ్రూస్టేడియంలో జరిగిన ప్రమాణ స్వీకారంలో త్రిష హల్ చల్ మరో లెవల్ అని చెప్పుకొవచ్చు. త్రిష అందరిని పలకరిస్తు అచ్చం తన భర్త సీఎం అయితే ఎలా వ్యవహరిస్తుందో అలా ప్రవర్తించారని నెట్టింట టాక్ నడుస్తొంది.  

విజయ్ భార్య సంగీత, పిల్లలు ఈ వేడుకకు దూరంగా ఉండటంపై నెటిజన్లు విజయ్ కు కౌంటర్ లు వేశారు. మరోవైపు ఈ వివాదం వేళ సింగర్ సుచిత్ర  నటి త్రిషపై మరోసారి నోరు పారేసుకున్నారు. గతంలో కూడా త్రిషపై సుచిత్ర ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.  

తాజాగా.. ఇంటర్వ్యూలో సింగర్ సుచిత్ర మాట్లాడుతూ.. త్రిష  ఒక పరాన్న జీవి అని తనంటే చాలా అసహ్యమని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. విజయ్ చాలా గొప్పవాడని, ఆయనంటే గౌరవమని కూడా చెప్పుకొచ్చింది. అసలు త్రిష వల్లే భార్య సంగీతకు విజయ్ దూరం కావాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది. తన తల్లిదండ్రులకు కూడా దగ్గర కాకుండా త్రిష వ్యవహరిస్తుందని సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.  

తన భార్య, తల్లిదండ్రులకు దూరమైన బలహీన పరిస్థితుల్ని త్రిష క్యాష్ చేసుకుందని, కనీసం విజయ్ కు మరో ఆలోచన లేకుండా త్రిష అతని చుట్టు తిరుగుతూ తనే లోకం అన్నట్లు వ్యవహరిస్తుందని సింగర్ సుచిత్ర కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.  

ఇక త్రిష, సీఎం విజయ్ పై గత కొన్ని నెలలుగా రూమర్స్ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో దీనిపై రాజకీయ నేతలు, సినిమా ఇండస్ట్రీ సైతం రియాక్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక నిన్న విజయ్ దళపతి ప్రమాణ స్వీకారంలో తానే పవర్ సెంటర్ అని పాలనలో ఇతరులు జోక్యం ఉండని తెల్చి చెప్పారు. కొన్ని రోజులుగా త్రిషపై వస్తున్న రూమర్స్ కు చెక్ పెట్టేశారు.  

మరోవైపు సీఎంగా విజయ్ దళపతి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు త్రిష ఎమోషనల్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత తన కోరిక నేరవేరిందని, తన మద్దతు ఎల్లవేళల సీఎం విజయ్ కు ఉంటుందని స్పెషల్ గా విషేస్ సైతం చెప్పారు. మొత్తంగా సింగర్ సుచిత్ర వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకుంది. దీనిపై టీవీకే కార్యకర్తలు, త్రిష అభిమానులు సింగర్ సుచిత్రకు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. ఏదో పాపులారిటీ కోసం ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం మానుకొవాలని కామెంట్లతో చురకలు పెడుతున్నారు.  

