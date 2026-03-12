Trisha: త్రిష బై సెక్సువల్.. చాలామంది అమ్మాయిలతో అలా ఉండింది.. దిమ్మతిరిగే నిజం బయటపెట్టిన సెలబ్రిటీ..!

Trisha Krishnan: సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ప్రముఖ హీరోయిన్గా పేరు సంపాదించిన విజయ్ తో వస్తున్న రూమర్ కారణంగా ఈ మధ్య వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రెండు ఇండస్ట్రీల్లోనూ ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాల్లో ఆమె నటించారు. అనేక సంవత్సరాలుగా స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న త్రిషకు అభిమానులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ఒక స్టార్ సింగర్ ఈమె గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి
కొన్ని రోజులుగా హీరో విజయ్.. ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల విషయంపై సోషల్ మీడియాలో పలు వార్తలు ప్రచారం అవుతున్నాయి. ఈ విషయానికి త్రిష కారణమని కొన్ని వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. విజయ్ మరియు త్రిష కలిసి గతంలో పలు సినిమాల్లో నటించారు. గిల్లి, తిరుపాచి, లియో..వంటి సినిమాల్లో ఈ జంట కనిపించి మంచి విజయాలు సాధించింది. అందుకే ఈ ఇద్దరి గురించి తరచూ గాసిప్స్ వస్తుంటాయి.
ఇటీవల ఒక పెళ్లి వేడుకలో విజయ్.. త్రిష కలిసి కనిపించడం కూడా చర్చకు దారి తీసింది. ఇద్దరూ ఒకే కారులో కార్యక్రమానికి వెళ్లారని, ఒకే తరహా డ్రెస్లో కనిపించారని కొన్ని వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో ఈ ఇద్దరి గురించి సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ గాసిప్స్ మొదలయ్యాయి.
ఈ సమయంలో తమిళ సింగర్ సుచిత్ర రామదురై చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత వివాదాన్ని రేకెత్తించాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆమె త్రిష గురించి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. “త్రిష బై-సెక్సువల్. ఆమెకు ఆడవాళ్లు, మగవాళ్లు ఇద్దరూ నచ్చుతారు. కానీ అమ్మాయిలు ఎక్కువ నచ్చుతారు. ఆమె ఇప్పటికే చాలా మంది అమ్మాయిలతో రిలేషన్లలో ఉన్నారు” అని సుచిత్ర అన్నారు.
అంతేకాకుండా ఆమె మరో వివాదాస్పద వ్యాఖ్య కూడా చేశారు. “ప్రస్తుతం విజయ్ ఆమె మాటే వినుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. త్రిష చెప్పినట్టు విజయ్ ప్రవర్తిస్తున్నాడు” అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాటలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.
సుచిత్ర చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటివరకు త్రిష నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. అయితే అభిమానులు మాత్రం ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు. ఆధారాలు లేకుండా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరైంది కాదని పలువురు సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.