Singer suchitra on trisha: త్రిష చాలా వెరైటీగా ఆలోచిస్తుందని ఆమెకు ఆడవాళ్లలో నటి రమ్యకృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టమని సింగర్ సుచిత్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది. నెటిజన్లు దీనిపై సోషల్ మీడియాలో తెగ రచ్చ చేస్తున్నారు.
తమిళ రాజకీయాలు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది రోజుకొ మలుపు తిరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ చుట్టు తమిళ రాజకీయాలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇటీవల త్రిష, విజయ్ ల మధ్య ఏదో ఉందని తమిళ బీజేపీ చీఫ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆ తర్వాత త్రిష ఎంట్రీ ఇచ్చి సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయింది. ప్రపంచం అంతా నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న నీకు నేనుంటా అని పోస్ట్ చేసి మరల డిలీట్ చేసింది. ఇక్కడే నెటిజన్లు మరింత డౌటానుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకే విజయ్ భార్య తమ 27 ఏళ్ల బంధానికి బ్రేకప్ చెబుతూ విడాకుల కోసం ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించింది.
రెండెళ్లుగా తామిద్దరం వేర్వేరుగా ఉంటున్నామని ఒక నటితో విజయ్ ఎఫైర్ వల్ల తమ వైవాహిక జీవితంలో గొడవలు వచ్చాయనిఅన్నారు. అవసరం వస్తే ఆ నటి పేరు బైటపెడతానని అన్నారు. మొత్తంగా ఆమె త్రిషను టార్గెట్ చేశారని సోషల్ మీడియా కోడై కూస్తుంది. ఇక దీనిపై త్రిష కానీ విజయ్ కానీ ఇప్పటి వరకు రియాక్ట్ కాలేదు. మరోవైపు కన్న కొడుకు జాసన్ సంజయ్ సైతం తండ్రిసోషల్ మీడియా అకౌంట్ ను అన్ ఫాలో చేశాడని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేశాయి.
మొత్తంగా త్రిష, విజయ్ తో ఉన్న వీడియోలను, ఫోటోలను నెటిజన్లు తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవల సింగర్ సుచిత్ర త్రిషపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు అందరు అనుకుంటున్నట్లు త్రిష డేటింగ్ చేస్తుంది విజయ్ తో కాదని, ఉదయ నిధి స్టాలీన్ తో అంటూ బాంబు పేల్చారు.
అంతటితో ఆగకుండా.. గతంలో త్రిష, వరుణ్ మణియన్ల పెళ్లి ఆగిపోవడానికి కారణం కూడా ఉదయనిధి స్టాలినే అని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. త్రిష ఒక డిఫరెంట్ వ్యక్తి అని ఆమెకు ఉదయ నిధి స్టాలీన్ అంటే ఇష్టమని మాట్లాడారు. ఇక బైసెక్సువల్ అని ఆమెకు ఆడవాళ్లలో రమ్యకృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టమన్నారు.
తనకు తెలిసి త్రిష ఎవరిని పెళ్లిచేసుకొదని అన్నారు. ఈ బంధాలకు అతీతంగా ఇంకా ఏమో త్రిష కొరుకుంటున్నారని సింగర్ సుచిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చేస్తున్నాయి. అసలు త్రిష ఏంటి.. మధ్యలో ఈ ఉదయ నిధి స్టాలీన్ ఏంటని నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. మరీ మా విజయ్ కు త్రిష హ్యాండిచ్చినట్లేనా ..?..అంటూ ఆయన అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా సింగర్ సుచిత్ర మాత్రం త్రిష, విజయ్ రచ్చలో ఉదయనిధి స్టాలీన్ ను లాగి కొత్త చర్చలకు తెరతీశారు.