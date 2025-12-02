Singer Sunitha: పెళ్లి చేసుకోబోతున్న సింగర్ సునీత కూతురు.. ఎవరితో అంటే..?

Singer Sunitha Daughter: సింగర్ సునీత గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. తన తీయనైన గాత్రంతో ఎంతోమంది అభిమానులను సొంతం చేసుకుంది. సింగర్ గానే కాకుండా సునీత.. తన అందం అలానే వ్యక్తిత్వం వల్ల కూడా ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంది.. ఈ క్రమంలో సింగర్ సునీత కూతురు గురించి ఒక వార్త వినిపిస్తోంది..
సింగర్ అయినప్పటికీ.. ఒకప్పుడు హీరోయిన్స్ కి ఉన్నంత క్రేజ్.. సునీత సొంతం చేసుకుంది. అప్పట్లో సునీతను కొన్ని సినిమాలకు కూడా.. హీరోయిన్గా అడిగారు అని ఆమె స్వయంగా చెప్పుకొచ్చింది. కానీ ఆఫర్లు ఏవి సునీత ఒప్పుకోలేదు.
సునీత పర్సనల్ లైఫ్ కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలిచింది. సునీత తన మొదటి భర్తతో కొన్ని బాధలు పడడం వల్ల.. ఆయనకు విడాకులు ఇచ్చింది. ఆ తరువాత సునీత మ్యాంగో మీడియా రామ్ ని పెళ్లి చేసుకున్నారు . అయితే మొదటి భర్తతో సునీతకి ఒక కూతురు, కోడుకు ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరి పేర్లు ఆకాష్, శ్రేయ.
ఇక ఈ మధ్య వీళ్ళిద్దరితో సునీత దిగిన ఫోటోలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో సునీత కొడుకు హీరోగా గత సంవత్సరం సర్కార్ నౌకరి అనే సినిమాతో పరిచయమయ్యారు. ఈ సినిమా పెద్దగా ఆడక పోవడంతో ఆ తరువాత ఎటువంటి సినిమాలో కనిపించలేదు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు సునీత కూతురు గురించి ఒక వార్త గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అదేమిటి అంటే త్వరలోనే సునీత కూతురు పెళ్లి ఉండబోతోంది అని.. హైదరాబాద్లో ఒక ఒక బిజినెస్ మాన్ కొడుకుతో ఈ పెళ్లి జరగనుందని వినిపిస్తోంది.
సునీత సన్నిహితులు మాత్రం ఇవి కేవలం పుకార్లు మాత్రమే అని తేల్చేస్తున్నారు. సునీత గురించి చిన్న విషయం కూడా మీడియాలో ఎక్కువ హైలెట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల.. ఆమె చుట్టూనే కాకుండా ఇప్పుడు ఆమె పిల్లల చుట్టూ కూడా ఇలా టూమర్స్ వస్తున్నాయి అని అంటున్నారు.