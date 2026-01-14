English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!

Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!

Singer Sunitha : సింగర్ సునీత ఎన్నో సినిమాల్లో పాటలు పాడి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.. ఈమెకు కొన్ని సినిమాలలో నటించడానికి కూడా ఆఫర్ లాగా.. అది ఆమె తిరస్కరించిన సంగతి తెలిసిందే.  అయినా కూడా ఆమెకి హీరోయిన్స్ కి ఎంతమంది ఉంటారో అంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈమె పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కొన్ని విషయాలు మాత్రం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.
సునీత పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వస్తే మొదట కిరణ్ కుమార్ గోపరాజు అనే అతన్ని పెళ్లి చేసుకోగా.. అతను తనను హింసించే వారని  అందుకే ఆ తర్వాత విరాకులు ఇచ్చానని చెప్పు తెలిపింది. ఇక అతనితో సునీతకి ఒక పాప, బాబు కూడా ఉన్నారు.

అతనితో విడాకులైన చాలా రోజుల తరువాత మాంగో మీడియా అధినేత రామ్ ని పెళ్లి చేసుకుంది సునీత. అయితే ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన మొదటి తల్లి గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు బయటపెట్టింది.    

తనకు కేవలం 19 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆమె తన మొదటి భర్త కిరణ్ కుమార్ని ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకుంది. అంతేకాదు ఈ విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు కూడా చెప్పలేదంట.  

అమ్మా నాన్నకు తెలియకుండా ఇంట్లో నుంచి 19 ఏళ్లకే వచ్చేసి మరీ అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నానని.. తర్వాత అతను పెట్టే బాధల వల్లే విడాకులు తీసుకున్నానని చెప్పుకొచ్చింది.  

ఇక విడాకులు తీసుకుని చాలా రోజులైన తర్వాత మ్యాంగో మీడియా రామ్ ని సునీత పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం సునీత తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి రామ్ తో ఉంటోంది.

