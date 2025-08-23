English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Singer Sunitha Networth: పేరుకి సింగర్ మాత్రమే.. కానీ సునీత ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్..!

Sunitha Networth 
సింగర్ సునీత దాదాపు 3000 సినిమాల్లో పాటలు పైగా పాడి ఎంతో పేరు తెచ్చుకునింది.. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆమె ఆస్తుల వివరాలు గురించి ఒక వార్త వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంతకీ సింగర్స్ సునీతకి ఉన్న ఆస్తుల విలువ ఎంత అంటే..
 
ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావు సాంగ్ తో.. తెలుగు ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకున్న సింగర్ సునీత.. ఆ తర్వాత.. 3000 సినిమాలకు పైగా పాటలు పాడి ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంది. 

ఇక నిజజీవితంలో తన మొదటి పెళ్లి మాత్రం అంత సాఫీగా సాగలేదు. మొదటి భర్తతో సునీతకి ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు ఉన్నారు. అయితే మొదటి భర్తకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత చాలా రోజులు ఒంటరిగా తన లైఫ్ని కొనసాగించింది సునీత.

ఇక కొద్దిరోజుల తర్వాత…మ్యాంగో మీడియా గ్రూప్‌ అధినేత రామ్‌ వీరపనేనితో జనవరి 9, 2021 న రెండవ వివాహం చేసుకుంది. వీరిద్దరి వివాహం తర్వాత సునీత తన.. కొత్త జీవితంలో ప్రస్తుతం ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతున్నారు. అయితే సునీతకు ఈ పెళ్లికి ముందు వరకు 25 కోట్ల నుంచి 30 కోట్ల వరకు ఆస్తి ఉండి అని వినికిడి . అయితే పెళ్లయిన తర్వాత తన భర్త ఆస్తిలో కూడా తనకు హక్కు ఉంటుంది కాబట్టి..   

సునీత భర్త… అసలు పేరు రామకృష్ణ వీరపనేని.  ఈయనఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నత చదువులు చదివ.. ఇండియాలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తగా స్థిరపడ్డారు. ఈయనకు పలు కంపెనీలలో.. ఎన్నో వందల కోట్ల రూపాయల షేర్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.

హైదరాబాద్ పరిసరా కూడా పలు ప్రాంతాలలో అపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయని సమాచారం. మొత్తం పైన ఈయన ఆస్తి కనీసం 250.. కోట్లకు పైగానే ఉంటుంది అని తెలుస్తోంది. ఇలా సింగర్ అయినప్పటికీ సునీత.. అలానే తన భర్త ఆస్తులు.. కలుపుకుంటే ఈమెకు దాదాపు 300 కోట్ల వరకు ఆస్తులు ఉండొచ్చు.

