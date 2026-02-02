English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Singer Sunitha: 47 ఏళ్ల సింగర్ సునీత ఆస్తి వివరాలు తెలుసా.. ఆమె భర్తకు ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉందంటే..!

Singer Sunitha: 47 ఏళ్ల సింగర్ సునీత ఆస్తి వివరాలు తెలుసా.. ఆమె భర్తకు ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉందంటే..!

Singer Sunitha Networth : సింగర్ సునీత అనగానే అందంతో పాటు మధురమైన స్వరం గుర్తుకొస్తుంది. ఎన్నో సూపర్ హిట్ పాటలు పాడిన సునీత.. గాయని మాత్రమే కాదు… డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్‌గా, టీవీ రియాలిటీ షో జడ్జిగా కూడా మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. ఆమె పాటలు, మాట తీరు, వ్యక్తిత్వం వల్ల తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా దగ్గరయ్యారు.
1 /5

సునీత గుంటూరులో జన్మించి.. విజయవాడలో చదువుకున్నారు. చిన్న వయసులోనే సంగీతంపై ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆమె.. కేవలం 15 ఏళ్లకే సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు. ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావు.. వంటి పాటలు ఆమెకు స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చాయి. ఇప్పటివరకు వేల పాటలు పాడిన సునీత..వందల సినిమాలకు డబ్బింగ్ కూడా చెప్పారు. తెలుగు మాత్రమే కాకుండా తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లోనూ ఆమె తన గొంతు మాయ చూపించారు. అలాంటి ఈ సింగర్ ఆస్తి దాదాపు 300 కోట్లు ఉందంట.  

2 /5

వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే..సునీత మొదట చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకున్నారు. వారికి ఆకాష్, శ్రేయ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కొన్ని కారణాల వల్ల మొదటి వివాహ జీవితం ముగిసిన తర్వాత, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత సునీత రెండో పెళ్లి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2021 జనవరి 9న ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రామ్ వీరపనేని ని వివాహం చేసుకున్నారు.

3 /5

రామ్ వీరపనేని ప్రముఖ డిజిటల్ మీడియా సంస్థ మ్యాంగో మీడియా గ్రూప్‌కు సీఈవోగా పనిచేస్తున్నారు. యూట్యూబ్ ద్వారా పలు భాషల సినిమాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ, డిజిటల్ రంగంలో మంచి స్థానం సంపాదించారు. 

4 /5

విదేశాల్లో చదువుకున్న ఆయన, భారతదేశంలో విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా నిలిచారు. ఆయనకు వివిధ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు ఉన్నాయని, కుటుంబ వారసత్వ ఆస్తులతో పాటు స్వయంకృషితో కూడా భారీ ఆస్తి సంపాదించినట్లు సమాచారం. 

5 /5

మొత్తం పైన ఈయనకు దాదాపు 250 కోట్ల ఆస్తి ఉంది అని వార్త ప్రచారంలో ఉంది. మరోపక్క సునీత ఆస్తి 30 నుంచి 40 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు. అంటే ఇద్దరి ఆస్తి కలిపి దాదాపు 300 కోట్లు ఉండొచ్చు అని అంచనా. ఇక రెండో పెళ్లి తర్వాత సునీత చాలా సంతోషంగా జీవితం గడుపుతున్నారు.

Singer Sunitha net worth Singer Sunitha Assets Sunitha Net Worth 2026 Sunitha Husband Net Worth Ram Veerapaneni Net Worth Singer Sunitha Wealth

Next Gallery

TSPSC Job Alert: టీజీపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ అప్డేట్ చేయకపోతే కొత్త ఉద్యోగాలకు నో ఛాన్స్!