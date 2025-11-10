Singer Sunitha - Ram Veerapaneni: భార్యాభర్తలైన సింగర్ సునీత, రామ్ వీరపనేని మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ ఎంతో తెలుసా..!

Singer Sunitha - Ram Veerapaneni: సింగర్ సునీత కరోనా సమయంలో ప్రముఖ మీడియా బిజినెస్ మ్యాన్ రామ్ వీరపనేనిని పిల్లల సమక్షంలో చేసుకోవడం పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక వీళ్లిద్దరి మధ్య ఉన్న ఏజ్ గ్యాప్ ఎంతనేది ఈ మధ్య కొంత మంది తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇక వీళ్లిద్దరి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ విషయానికొస్తే..
Singer Sunitha - Ram Veerapaneni: గాయని సునీత గురించి తెలుగులో ప్రత్యేక పరిచయాలు అక్కర్లేదు. తెలుగులో సుశీల, జానకి, చిత్ర తర్వాత ఈ రేంజ్ లో గాయనిగా పేరు తెచ్చుకుంది. కేవలం సింగర్ గానే కాకుండా.. డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా, పాడుతా తీయగా వంటి రియాల్టీ షోలోకు హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తోంది.
గాయని సునీత భర్త రామ్ వీరపనేని మ్యాంగ్ వీడియోస్ అధినేతగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈయనకు ఆస్తులు బాగానే ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఈయన పరిచయం కాస్త స్నేహంగా, ఆపై ప్రేమగా.. చివరకు ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
అప్పట్లో సునీత, రామ్ వీరపనేనిల పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. సునీత పెళ్లి చేసుకోవడంతో రామ్ వీరపనేని ఎవరు..? ఆయన్ని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంది. ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటనే దానికంటే ఈయన ఏజ్ ఎంత అనేది చాలా మంది నెట్టింట తెగ వెతికేశారు.
రామ్ వీరపనేనికి సింగర్ సునీత ఏజ్ విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం రామ్ వీరపనేని వయసు 51 యేళ్లు. ఈయన 1974 మే 26న జన్మించారు. ఇక సింగర్ సునీత వయసు 47 యేళ్లు. ఈమె 1978 మే 10న జన్మించింది. ఇద్దరి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ 4 యేళ్లు మాత్రమే. సింగర్ సునీత, రామ్ వీరపనేని ముందు నుంచి స్నేహితులు. పైగా ఏజ్ గ్యాప్ కూడా నాలుగేళ్లు తేడా ఉండటంతో ఇద్దరి ఫ్యామిలీల పరస్పర అంగీకారంతో వీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు.
రామ్ పూర్తి పేరు రామకృష్ణ వీరపనేని. ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకొని భారత్ కు వచ్చాడు. ఇక్కడ బిజినెస్ మ్యాన్ గా స్థిరపడ్డారు. ఈయనకు పలు కంపెనీల్లో ఈయనకు వందల కోట్ల షేర్స్ ఉన్నాయట. పెళ్లి ముందు మ్యాంగో మ్యూజిక్ కు పలు పాటలు పాడింది సింగర్ సునీత. అలా వీళ్లిద్దర మద్య పరిచయం కాస్త పెళ్లికి దారితీసింది. ఈయన ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాను ఇతర భాషల నుంచి తీసుకొని డబ్ చేసి మ్యాంగో లో విడుదల చేసేవాడు.అలా కోట్లు వెనకేసుకున్నట్టు ఆయన సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.
సింగర్ సునీత భర్త రామ్ వీరపనేని పలు చిత్రాల్లో నటించారు కూడా.జగపతి బాబు హీరోగా నటించిన స్వప్నలోకం, వెంకటేష్ జయం మనేదేరా, మహేష్ .. బాబీ సినిమాలో నటించాడు. ఆ తర్ాత నెమ్మదిగా బిజినెస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి కోట్లకు అధిపతి అయ్యాడు. సింగర్ సునీత కు హీరోయిన్ లకు మించి క్రేజ్ ఉంది. ముందుగా ఈమె రెండో పెళ్లి అనగానే ఫ్యాన్స్ కాస్త కంగారు పడ్డారు. ఆ తర్వాత ఆమె నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు.