Singer Sunitha News: మహిళల దుస్తుల ఎంపిక (డ్రస్సింగ్ ఫ్రీడమ్), సమానత్వం (ఈక్వాలిటీ)పై ప్రముఖ సింగర్ సునీత చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా వివాదాలకు దూరంగా ఉండే సునీత, ఈ అంశంపై అత్యంత ముక్కుసూటిగా స్పందిస్తూ తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
ఆధునిక సమాజంలో చాలా మంది మహిళలు "నా బాడీ నా ఇష్టం.. నాకు నచ్చిన బట్టలు నేను వేసుకుంటా" అని మాట్లాడుతున్నారని, ఈ ధోరణిని ఫెమినిజం, ఈ క్వాలిటీతో ముడిపెట్టడం సరికాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కేవలం అల్ట్రా మోడరన్ దుస్తులు ధరించడం లేదా పురుషులతో సమానంగా మహిళలు కూడా సిగరెట్లు తాగడాన్ని 'ఈక్వాలిటీ' అనుకోవడం భ్రమ అని ఆమె పేర్కొన్నారు. "ఇవన్నీ నాకు అస్సలు నచ్చవు" అంటూ సునీత కుండబద్దలు కొట్టారు.
ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒక కీలకమైన లాజిక్ను లేవనెత్తారు. "నువ్వు 'నా బాడీ నా ఇష్టం' అని సమాజంలో తిరిగితే.. అవతలి వ్యక్తి కూడా 'నా కళ్ళు నా ఇష్టం, నేను చూస్తా' అని అంటాడు. అప్పుడు నువ్వు అతడిని తప్పుబట్టలేవు" అని సునీత హెచ్చరించారు. మనకు నచ్చిన బట్టలు వేసుకునే స్వేచ్ఛ కచ్చితంగా ఉందని, దాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోవడం లేదని.. అయితే ఆ స్వేచ్ఛకు ఒక హుందాతనం, పరిమితి ఉండాలని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సమర్థించేవారు: చాలా మంది నెటిజన్లు సునీత వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవిస్తున్నారు. స్వేచ్ఛ పేరుతో సంస్కృతిని విస్మరించడం సరికాదని, సమాజంలో తిరిగేటప్పుడు దుస్తుల విషయంలో కనీస విచక్షణ, హుందాతనం అవసరమని వారు మద్దతు తెలుపుతున్నారు.
మరోవైపు, కొంతమంది ఆధునిక భావాలు కలిగిన వారు ఈ వ్యాఖ్యలను తప్పుబడుతున్నారు. మహిళల బట్టల ఎంపికను, పురుషుల చూసే విధానాన్ని (మేల్ గేజ్) ఒకే త్రాటిపైకి తేవడం సరైనది కాదని, దుస్తులు ఏవైనా గౌరవంగా ప్రవర్తించడం అవసరమని వాదిస్తున్నారు.
సిగరెట్లు తాగడం, అసభ్యకరంగా దుస్తులు ధరించడం మాత్రమే ఈక్వాలిటీ కాదని, ఆలోచనలలో, హక్కులలో సమానత్వం ఉండాలని సునీత చెప్పకనే చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా, సామాజిక మాధ్యమాలలో కూడా ఒక పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.