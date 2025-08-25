English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!

Singer Sunitha
సింగర్ సునీతకి మంచి పాపులారిటీ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈమెకు మొదటి పెళ్లి మాత్రం అసలు అచ్చి రాలేదు. మొదటి భర్తతో డైవర్స్ తీసుకున్న సునీత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మ్యాంగో మీడియా అధినేత రామ్ ని పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే తన మొదటి వివాహం కూడా ప్రేమ వివాహమే అని మీకు తెలుసా..


సింగర్ సునీత ఎన్నో సినిమాల్లో పాటలు పాడి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.. ఈమెకు కొన్ని సినిమాలలో నటించడానికి కూడా ఆఫర్ లాగా.. అది ఆమె తిరస్కరించిన సంగతి తెలిసిందే.   



ఇక సునీత పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వస్తే మొదట కిరణ్ కుమార్ గోపరాజు అనే అతన్ని పెళ్లి చేసుకోగా.. అతను తనను హింసించే వారని  అందుకే ఆ తర్వాత విరాకులు ఇచ్చానని చెప్పు తెలిపింది. ఇక అతనితో సునీతకి ఒక పాప, బాబు కూడా ఉన్నారు.



అతనితో విడాకులైన చాలా రోజుల తరువాత మాంగో మీడియా అధినేత రామ్ ని పెళ్లి చేసుకుంది సునీత. అయితే ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన మొదటి తల్లి గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు బయటపెట్టింది.  



తనకు కేవలం 19 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆమె తన మొదటి భర్త కిరణ్ కుమార్ని ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకుంది. అంతేకాదు ఈ విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు కూడా చెప్పలేదంట.



అమ్మా నాన్నకు తెలియకుండా ఇంట్లో నుంచి 19 ఏళ్లకే వచ్చేసి మరీ అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నానని.. తర్వాత అతను పెట్టే బాధల వల్లే విడాకులు తీసుకున్నానని చెప్పుకొచ్చింది.

