Singer Sunitha: భర్తతో సింగర్ సునీత విడాకులు… ఇంతటి బాధాకరమైన జీవితాన్ని ఎదుర్కుందా..!

Singer Sunitha Divorce : ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ కావడం ఒకటి అయితే, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సవ్యంగా నడిపించడం మరో పెద్ద సవాల్ అని చాలామంది అంటుంటారు. ఈ మాటలకు సరైన ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తుల్లో సింగర్ సునీత ఒకరు. తన మధురమైన గొంతుతో లక్షలాది మందిని ఆకట్టుకున్న సునీత, వృత్తిపరంగా ఎంత ఎదిగినా వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంది.
సునీత చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే 19 ఏళ్లకే పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి తరువాత కొంతకాలం ఆమె జీవితం సంతోషంగా సాగింది. కానీ కాలక్రమేణా భర్తతో ఆమెకు మనస్పర్థలు మొదలయ్యాయి. చిన్నచిన్న విషయాలే పెద్ద సమస్యలుగా మారాయి. ఇద్దరి మధ్య అర్థం చేసుకునే లోపం పెరిగి.. చివరకు కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో విడిపోవాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో సునీతకు ఒక కుమారుడు..ఒక కుమార్తె ఉన్నారు.
విడాకుల తర్వాత సునీత తన పిల్లలతో ఒంటరిగానే జీవితం సాగించింది. తల్లి పాత్రతో పాటు తండ్రి బాధ్యతను కూడా ఆమెే మోసింది. ఎంత కష్టమైనా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వెనకడుగు వేయలేదు. ఆమె కొడుకు ఆకాశ్ ప్రస్తుతం హీరోగా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెడుతుండగా.. కూతురు శ్రీయా కూడా సింగింగ్ వైపు ఆసక్తి చూపుతోంది. ఇది సునీత చేసిన త్యాగాలకు ఫలితంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఇక లాక్డౌన్ సమయంలో సునీత తన జీవితానికి మరో కొత్త అధ్యాయాన్ని మొదలుపెట్టింది. మ్యాంగో మీడియా గ్రూప్ అధినేత రామ్ వీరపనేనిను ఆమె వివాహం చేసుకుంది. ఈ విషయం బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది నెటిజన్లు సునీతకు మద్దతుగా నిలిచారు. “మీరు నిజంగా ఇన్స్పిరేషన్”, “ఇంత బాధాకరమైన జీవితాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు” అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆమెను ప్రశంసించారు.
ఇలా తన జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, సునీత ఎప్పుడూ కుంగిపోలేదు. తన ప్రతిభతో, ధైర్యంతో ముందుకు సాగింది. అందుకే ఆమె ఈరోజు చాలామందికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఈ కథ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో..సునీత జీవితం మరింత మంది వరకు చేరింది.