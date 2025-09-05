SIP Investment: రూ.30,000 జీతంతో.. ఏకంగా కోటి రూపాయలు సంపాదించొచ్చు! ఎలాగో తెలుసా?

Mutual Funds SIP Investment: మీ జీతం కేవలం 30 వేల రూపాయలు అయితే, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి నెలా కొంత మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మీరు లక్షాధికారి కావచ్చు. మీరు ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..? దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి..
మీరు ప్రతి నెలా ఒక స్థిర మొత్తాన్ని సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) రూపంలో పెట్టుబడి పెడితే, మీరు పదవీ విరమణ చేసే సమయానికి ఒక కోటి రూపాయల నిధిగా మారుతుంది. అది కూడా మీ జీతం కేవలం 30 వేలు ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయోచ్చు.
తక్కువ జీతం ఉన్నా, సరైన క్రమశిక్షణతో.. సరైన నిధులను ఎంచుకుంటే.. మ్యూచువల్ ఫండ్ల ద్వారా మీరు లక్షాధికారి కావచ్చు. కేవలం 30 వేల రూపాయల జీతం ఉన్నా లక్షాధికారి కావడానికి నెలకు ఎంత డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక ద్వారా, మీరు ప్రతి నెలా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది. మీరు SIP రూపంలో క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక కింద ప్రతి నెలా రూ. 10,000 పెట్టుబడి పెడితే, 20 సంవత్సరాల తర్వాత మీ పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 24,00,000 అవుతుంది.
ఇప్పుడు మీరు ఈ మొత్తాన్ని 13 శాతం రాబడి రేటుతో చూస్తే, మీకు 20 సంవత్సరాలలో రూ.79,84,852 అధిక లాభం వస్తుంది. మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తాన్ని, రాబడిని కలిపితే.. మీకు రూ.1,03,84,852 వస్తుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్లు స్టాక్ మార్కెట్ కు సంబంధించినవి. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, మీరు నేరుగా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. ఫండ్ మేనేజర్ మీ తరపున పెట్టుబడి పెడతారు. అందువల్ల, మీకు మార్కెట్ గురించి కనీస అవగాహన ఉంటే సరిపోతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నివేదికల ఆధారంగా పేర్కొన్నాము. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్, స్టాక్ మార్కెట్లు, క్రిప్టో కరెన్సీ, రియల్ ఎస్టేట్, బంగారం సహా ఇతర పెట్టుబడులు లాభనష్టాలకు లోబడి ఉంటాయి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)