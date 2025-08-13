English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!

Mohammad Siraj Marriage: మహ్మద్ సిరాజ్... ఈ ఆటగాడి గురించి క్రికెట్ ప్రేమికులకు పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేదు. అద్భుతమైన వేగంతో అరుదైన రికార్డులు సృష్టించిన టీం ఇండియా పేసర్ సిరాజ్ త్వరలో వివాహం చేసుకోనున్నాడని చెబుతున్నారు. 
మహమ్మద్ సిరాజ్... ఈ ఆటగాడి గురించి క్రికెట్ ప్రేమికులకు పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేదు. అద్భుతమైన వేగంతో అరుదైన రికార్డులు సృష్టించిన టీమిండియా పేసర్ సిరాజ్ త్వరలో పెళ్లి చేసుకోనున్నాడని చెబుతున్నారు.

2023 ప్రపంచకప్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన టీమిండియా పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్.. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో కూడా భారత్ విజయానికి కీలక పాత్ర పోషించాడు.   

2023లో జరిగిన గత ప్రపంచకప్‌లో భారతదేశం తరపున ఆడిన ముగ్గురు పేసర్లలో సిరాజ్ ఒకరు. పేసర్‌గా బంతులతో ప్రత్యర్థిని ఎలా కట్టడి చేయాలో తెలిసిన స్టార్ బౌలర్ అతను.   

రోహిత్ శర్మ కూడా చాలా నమ్మకమైన బౌలర్. అంతేకాకుండా ఒకే ఓవర్‌లో నాలుగు వికెట్లు తీసిన ఏకైక బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్. దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన మహమ్మద్ సిరాజ్ తక్కువ సమయంలోనే టీమ్ ఇండియాలో కీలక బౌలర్ అయ్యాడు.  

ఇదిలా ఉండగా టీమ్ఇండియా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ త్వరలో తన బ్రహ్మచర్యాన్ని ముగించనున్నాడనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. అంటే అతను త్వరలో పెళ్లి చేసుకుంటాడనే వార్తలు వస్తున్నాయి. అతను హైదరాబాద్ కు చెందిన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటాడనే వార్తలు వస్తున్నాయి.   

సిరాజ్ పెళ్లి గురించి వార్తలు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో తన చిన్ననాటి ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడనే వార్తలు వైరల్ అయినప్పటికీ... సిరాజ్ దానిపై స్పందించలేదు. ఇప్పుడు ఈ వార్త మళ్ళీ వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి లేదా వచ్చే ఏడాది నాటికి మహమ్మద్ సిరాజ్ తన చిన్ననాటి ప్రియురాలిని వివాహం చేసుకుంటాడని చెబుతున్నారు. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన లేదు.  

