English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jabardasth Show: జబర్దస్త్‌ షోలో భారీ కుదుపు.. ఆరు మంది టీమ్‌ లీడర్లు గుడ్‌బై

Jabardasth Show: జబర్దస్త్‌ షోలో భారీ కుదుపు.. ఆరు మంది టీమ్‌ లీడర్లు గుడ్‌బై

Jabardasth Comedy Show Six Team Leaders Good Bye: బుల్లితెరపై వినోదం అందిస్తున్న జబర్దస్త్‌ షోలో భారీ కుదుపు వచ్చింది. గతంలో ఎన్నడూ లేనట్టు టీమ్‌ లీడర్లు అందరూ ఒకేసారి బయటకు వెళ్తున్న ప్రకటించారు. ఇంతకు ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు? ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
1 /5

బుల్లితెరపై 7 ఫిబ్రవరి 2013న జబర్దస్త్‌ తెలుగు కామెడీ షో ప్రారంభమైంది. ప్రారంభమైన నాటి నుంచి అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో ఈ షో తెలుగు టీవీ షోల రికార్డులు తిరగరాసింది. ఎక్స్‌ట్రా జబర్దస్త్‌ పేరిట మరో షో నడిపించగా అర్ధంతరంగా నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం జబర్దస్త్‌ షో మాత్రమే కొనసాగుతోంది.

2 /5

13 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న జబర్దస్త్‌ షోలో ఇప్పుడు భారీ కుదుపు ఏర్పడిందని తెలుస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన ప్రొమోలో ఆ విషయం తెలుస్తోంది. ఊహించని విధంగా ఒకేసారి ఆరు మంది టీమ్‌ లీడర్లు షోకు గుడ్‌బై చెప్పినట్లు ప్రొమోలో ఉంది.

3 /5

ప్రతివారం లాగా ఈ వారం తోటి టీమ్‌ల మధ్య హోరాహోరీగా కామెడీ పోటీ నడిచింది. ఈసారి ఎవరూ తగ్గేదేలా అనుకుంటూ ఒకరికొరు ఛాలెంజ్‌ విసురుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చిన్నపిల్లలు, జూనియర్స్‌, లేడీ గెటప్స్‌తోపాటు టీమ్‌ లీడర్స్‌ అంటూ కామెడీ షో జరిగింది. అయితే టీమ్‌ లీడర్స్‌ ఒక అడుగు ముందుకువేసి తామే విజేతలమని ప్రకటించారు.

4 /5

ఈ ఎపిసోడ్‌లో తాము పదికి పది మార్కులు పొందకపోతే జబర్దస్త్‌ షో మానేస్తామని బస్తీమే సవాల్‌ చేశారు. ఒక బృందంగా ఉన్న జబర్దస్త్‌లో గ్రూపులు ఏర్పడగా.. లీడర్స్‌ టీమ్‌ ఓడిపోయినట్లు ప్రొమోను చూస్తే అర్థమవుతోంది.

5 /5

చెప్పిన మాట ప్రకారం తాము పదికి పది మార్కులు తెచ్చుకోవడంలో విఫలమవడంతో తాము జబర్దస్త్‌ షో నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఆరుగురు టీమ్‌ లీడర్స్‌ ప్రకటించారు. ఆటో రామ్‌ప్రసాద్‌, బుల్లెట్‌ భాస్కర్‌, రాకెట్‌ రాఘవ, ధన్‌రాజ్‌, రాకింగ్‌ రాకేశ్‌, చలాకీ చంటి ప్రకటించడంతో కలకలం ఏర్పడింది. మరి వారు నిజంగా ఆ టీమ్‌ లీడర్లు జబర్దస్త్‌ను మానేస్తున్నారా? లేదా అనేది ఈనెల 8వ తేదీన తెలియనుంది.

Jabardasth comedy show Etv Telugu Team Leaders telugu comedy show Jabardasth Rashmi Gautam Jabardasth Latest Promo Jabardasth Show Maanas Nagulapalli

Next Gallery

Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!