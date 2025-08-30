English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Skin Care: ఎండలో నల్లబడిన చర్మాన్ని..తెల్లగా మార్చే ఔషదాలు..తప్పకుండా పనిచేస్తాయి!

Body Tan Home Remedies: కొద్దిసేపు ఎండలో ఉంటే చర్మం వెంటనే ట్యాన్ (చర్మం నల్లగా మారటం) అవుతుంది.  మనలో చాలా మందికి చేతులు ఓ రంగు, ముఖం మరో రంగు, శరీరంపై మరో రంగుగా ఉండడం గమనించే ఉంటారు. అలా ఉండేదాన్ని ట్యాన్ అంటారు. సూర్యుని నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత కిరణాలు సరాసరి చర్మంపై పడిన కారణంగా ఈ ట్యాన్ కు దారి తీస్తుంది. అయితే అలాంటి ట్యాన్ ను నియంత్రించేందుకు అనేక ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకోండి.
ఎండలో నల్లబడిన చర్మాన్ని..తెల్లగా మార్చే ఔషదాలు..తప్పకుండా పనిచేస్తాయి!  

కొద్దిసేపు ఎండలో ఉంటే చర్మం వెంటనే ట్యాన్ (చర్మం నల్లగా మారటం) అవుతుంది.  మనలో చాలా మందికి చేతులు ఓ రంగు, ముఖం మరో రంగు, శరీరంపై మరో రంగుగా ఉండడం గమనించే ఉంటారు. అలా ఉండేదాన్ని ట్యాన్ అంటారు. సూర్యుని నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత కిరణాలు సరాసరి చర్మంపై పడిన కారణంగా ఈ ట్యాన్ కు దారి తీస్తుంది. అయితే అలాంటి ట్యాన్ ను నియంత్రించేందుకు అనేక ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకోండి.

కలబంద జెల్: సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే నష్టానికి కలబంద చర్మానికి నిజమైన రక్షకుడిగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, శీతలీకరణ ఎంజైమ్‌లతో సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల ఇది ట్యాన్ కలిగించే చర్మాన్ని శాంతపరుస్తుంది. ఎరుపు తగ్గడంతో పాటు క్రమంగా ట్యాన్ తగ్గిపోతుంది. దీన్ని రాత్రివేళ పూసుకొని ఉదయాన్నే చల్లని నీటితో కడిగేయాలి.   

కీర దోసకాయ రసం: దోసకాయ అనేది హైడ్రేటింగ్ పవర్‌హౌస్. ఇది ఎండ దెబ్బతిని సరిచేస్తూ వేడెక్కిన చర్మాన్ని ఉపశమనం చేస్తుంది. దీనిలోని విటమిన్ సి కంటెంట్ టానింగ్ వల్ల కలిగే నిస్తేజమైన మచ్చలను ప్రకాశవంతం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దోసకాయ రసాన్ని కాటన్‌తో చర్మంపై అప్లై చేసుకొని, 15 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే మీకు చల్లగా అనిపిస్తుంది.  

పెరుగు, పసుపు: శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేదం చర్మాన్ని కాంతివంతం చేయడం సహా శోథ నిరోధక ప్రయోజనాల కోసం పసుపును సిఫార్సు చేస్తోంది. పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్‌తో కలిపి, ఈ నివారణ సూర్యరశ్మి దెబ్బతిన్న చర్మాన్ని సున్నితంగా ఎక్స్‌ఫోలియేట్ చేస్తుంది. పునరుజ్జీవింపజేస్తుంది. రెండు స్పూన్ల పెరుగులో చిటికెడు పసుపు కలిపి చర్మంపై అప్లై చేయాలి. ఇలా 20 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.   

రోజ్ వాటర్: రోజ్ వాటర్ ట్యాన్ చర్మాన్ని టోన్ లోకి తీసుకువస్తుంది. చర్మాన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. రెండు టేబుల్ స్పూన్ల రోజ్ వాటర్‌లో పాలు కలిపి చర్మానికి అప్లై చేసుకోవాలి. ఆరిన తర్వాత చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకోవాలి. 

టమోటా గుజ్జు: టొమాటోలలో లైకోపీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే నల్లదనాన్ని తగ్గించి, సహజ చర్మ రంగును పునరుద్ధరించే యాంటీఆక్సిడెంట్. తాజాగా టమోటాలను గుజ్జుగా చేసుకొని, చర్మంపై పూయాలి. అలా 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేయాలి.

బంగాళాదుంప రసం: బంగాళాదుంపలు కాటెకోలేస్ ఎంజైమ్‌లతో నిండి ఉంటాయి. ఇవి సహజంగా పిగ్మెంటేషన్‌ను తేలికపరుస్తాయి. ప్రభావవంతమైన డీ-టానింగ్ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తాయి. ఆలూ రసం తీసి చర్మంపై అప్లై చేయాలి. అలా 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పేర్కొనబడింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

skincare Lifestyle natural remedies for tan removal home remedies for body tan how to remove tan naturally DIY tan removal aloe vera for tan lemon and honey for tan turmeric yogurt pack gram flour ubtan multani mitti tan removal summer skincare hacks Glowing Skin Remedies

