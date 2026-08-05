Healthy Snack:తరచూ ఆకలి వేస్తే జంక్ ఫుడ్కు బదులుగా పోషకాలు అధికంగా ఉండే హెల్తీ స్నాక్స్ను ఎంచుకోవడం మంచిది. డ్రై ఫ్రూట్స్, పండ్లు, మొలకలు, పెరుగు వంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలు ఆకలిని తగ్గించడంతో పాటు బరువు నియంత్రణలోనూ సహాయపడతాయి. ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ గురించి పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కేవలం ప్రధాన భోజనాలే కాదు, మధ్యలో తినే స్నాక్స్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. చాలామంది ఆకలి వేయగానే చిప్స్, బిస్కెట్లు, స్వీట్లు లేదా ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటుంటారు. ఇవి శరీరంలో అధిక క్యాలరీలు చేరడానికి కారణమవుతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు లేదా బరువు పెరగకుండా చూసుకోవాలనుకునే వారు ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ను ఎంచుకోవాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కీరా, దోసకాయ, క్యారెట్ ముక్కలు తక్కువ క్యాలరీలు కలిగి ఉంటాయి. వీటిలో నీరు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది. కొద్దిగా మిరియాల పొడి లేదా నిమ్మరసం కలిపి తింటే మరింత రుచిగా ఉంటాయి.
ఆపిల్, పుచ్చకాయ వంటి పండ్లు శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఫైబర్ను అందిస్తాయి. అలాగే తక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్న పెరుగు లేదా గ్రీక్ యోగర్ట్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిలో పండ్ల ముక్కలు కలిపి తింటే ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్గా మారుతుంది.
ఉడికించిన బీన్స్తో చేసిన సలాడ్ ప్రోటీన్, ఫైబర్ను అందిస్తుంది. అలాగే నూనె, వెన్న లేకుండా తయారు చేసిన ఎయిర్ పాప్కార్న్ కూడా తక్కువ క్యాలరీలతో మంచి స్నాక్గా ఉపయోగపడుతుంది. టమాటా, బీట్రూట్, లెట్యూస్తో చేసిన సలాడ్లు కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
స్నాక్స్ పేరుతో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర, ఉప్పు ఉన్న ఆహారాలను తరచూ తినకూడదు. ఆకలి వేసినప్పుడు సహజమైన, పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను ఎంచుకుంటే బరువు నియంత్రణలో ఉండటంతో పాటు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు కూడా అందుతాయి. అయితే ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్య పరిస్థితి వేర్వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రత్యేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తమ ఆహారంలో మార్పులు చేసేముందు వైద్యుడు లేదా పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.