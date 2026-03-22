  • Skoda Kushaq: కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ విడుదల.. ఫీచర్లు, లుక్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. ధర ఎంతంటే..!!

Skoda Kushaq: కొత్త స్కోడా కుషాక్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ విడుదల.. ఫీచర్లు, లుక్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.. ధర ఎంతంటే..!!

Skoda Kushaq Facelift Launched: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో మిడ్-సైజ్ SUV సెగ్మెంట్‌లో పోటీ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే..   స్కోడా కుషాక్ కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌తో భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సంస్కృతంలో ‘కుషాక్’ అంటే చక్రవర్తి అనే అర్థం. ఆ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈ SUV తన సెగ్మెంట్‌లో ఆధిపత్యాన్ని చాటుకునే లక్ష్యంతో 2026 మార్చి 21న అధికారికంగా విడుదలైంది. స్టైలిష్ డిజైన్.. ఆధునిక టెక్నాలజీ.. పవర్ ఫుల్  ఇంజిన్ ఎంపికలతో ఈ కారు కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తోంది.
ధరల విషయంలో స్కోడా ఆటో ఇండియా ఈసారి వ్యూహాత్మకంగా ముందడుగు వేసింది. సాధారణంగా స్కోడా కార్లు కొంత ఖరీదుగా ఉంటాయని భావన ఉన్నప్పటికీ..  ఈ కొత్త మోడల్ బేస్ వేరియంట్‌ను కేవలం రూ. 10.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ప్రత్యర్థి అయిన మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా కంటే కూడా తక్కువ ప్రారంభ ధర కావడం విశేషం. టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 18.99 లక్షల వరకు ఉండగా, ఈ కారు క్లాసిక్ ప్లస్, సిగ్నేచర్, స్పోర్ట్‌లైన్, ప్రెస్టీజ్, మాంటే కార్లో వంటి ఐదు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.

పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కూడా ఈ SUV ఆకట్టుకుంటోంది. ఇందులో రెండు టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. 1.0 లీటర్ TSI ఇంజిన్ 115 PS పవర్, 178 Nm టార్క్‌ను అందిస్తే, 1.5 లీటర్ TSI ఇంజిన్ 150 PS పవర్, 250 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్, అలాగే DSG గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉండటంతో డ్రైవింగ్ అనుభవం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.

ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఈ కారు పూర్తిగా ప్రీమియం ఫీల్‌ను ఇస్తుంది. 10.1 ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, AI ఆధారిత వాయిస్ అసిస్టెంట్, 10.25 ఇంచుల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదనంగా పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, ఆంబియంట్ లైటింగ్, వెనుక సీట్లకు మసాజ్ ఫంక్షన్ వంటి సౌకర్యాలు ఈ సెగ్మెంట్‌లో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయి.

భద్రత పరంగా కూడా స్కోడా కుషాక్ ముందంజలో ఉంది. అన్ని వేరియంట్లలో ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు స్టాండర్డ్‌గా అందించింది. అలాగే ఆటోమేటిక్ హెడ్‌లైట్లు, రైన్ సెన్సింగ్ వైపర్లు, పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్ వ్యూ కెమెరా వంటి సౌకర్యాలు భద్రతను మరింత పెంచుతున్నాయి.

ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్‌లో కూడా మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త గ్రిల్, అప్‌డేటెడ్ బంపర్లు, LED హెడ్‌ల్యాంప్స్, కనెక్టెడ్ టెయిల్‌లైట్లు, సీక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లు కారుకు స్పోర్టీ,  ప్రీమియం లుక్‌ను అందిస్తున్నాయి. 17 ఇంచుల డైమండ్ కట్ అల్లాయ్ వీల్స్, కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి.

ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్ రాకతో హ్యుందాయ్ క్రేటా, కియా సెల్టోస్, వోగ్స్ టైగూన్, వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఎదురవుతుందని భావిస్తున్నారు. ధర, ఫీచర్లు, బ్రాండ్ విలువ ఇలా అన్ని కలిసి చూసినప్పుడు, రాబోయే కాలంలో ఈ SUV మార్కెట్‌లో కీలక స్థానాన్ని సంపాదించే అవకాశముందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

Business News Business News Today Latest Business News business article business news today headlines Skoda Kushaq skoda kushaq facelift 2026 skoda kushaq facelift

Gold Price Drop: రూ.1,20,000లకే 10 గ్రాముల బంగారం.. బంగారం ప్రియులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ఎలా సాధ్యమంటే?