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Skoda Kylaq EMI: రూ. 2లక్షల డౌన్ పేమెంట్ తో Skoda Kylaq కారును ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు.. Bank Loan, EMI వివరాలు ఇవిగో..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:33 AM IST

Kylaq Classic AT: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీదారు సంస్థ అయిన స్కోడా భారత మార్కెట్లో కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీ విభాగంలో స్కోడా కైలాక్ ను తీసుకువచ్చింది. ఈ ఎస్ యూవీ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ను కొనాలనుకుంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి. నెలలవారీ ఈఎంఐ ఎంతుంటుంది.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

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ఎస్ యూవీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ మిషన్ వేరియంట్

Skoda Kylaq EMI: ప్రముఖ వాహన తయారీదారు సంస్థ అయిన స్కోడా భారత మార్కెట్లో తన సత్తా చాటుకుంటోంది. ఎన్నో అద్భుతమైన మోడల్స్ ను తీసుకువచ్చి వినియోగదారులకు మరింత చేరువవుతోంది. తాజాగా స్కోడా భారత మార్కెట్లోకి కైలాక్ ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఎస్ యూవీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్ మిషన్ వేరియంట్ కొనాలన్న ప్లాన్ లో మీరు ఉన్నట్లయితే.. రూ. 2లక్షల వరకు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి. డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి కారును ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు. అయితే నెలలవారీ ఈఎంఐ ఎలా ఉంటుంది. ఎంత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

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స్కోడా కైలాక్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్

స్కోడా కైలాక్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ గా క్లాసికల్ ఏటీని అందిస్తోంది. ఈ ఎస్ యూవీ క్లాసికల్ ఏటీ వేరియంట్ ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 9.25లక్షలుగా ఉంది. ఈ కారును ఢిల్లీలో కొనుగోలు చేస్తే రూ. 9.25లక్షలు ఎక్స్ షోరూమ్ ధరతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, ఆర్టీఓ ఛార్జీలు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.   

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హైదరాబాద్ లో ధరలు కాస్త అటు ఇటు

ఈ కారు కొనాలంటే ఆర్టీఓ కోసం సుమారుగా రూ. 65,000, ఇన్సూరెన్స్ కోసం సుమారుగా రూ. 40, 000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఢిల్లీలో అయితే ఆన్ రోడ్డు ధర రూ. 10.30లక్షలు అవుతుంది. హైదరాబాద్ లో అయితే ధరలు కాస్త అటు ఇటుగా మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 

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2లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి

2లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి ఈ కారును కొనుగోలు చేస్తే ఈఎంఐ ఎంత కట్టాలనేది మీ డౌట్. బ్యాంక్ ఎక్స్ షోరూమ్ ధరకు ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించిన తర్వాత మీరు బ్యాంకు నుంచి సుమారు 8.30లక్షలు ఫైనాన్స్ చేయాల్సి ఉంుటంది. ఒక వేళ బ్యాంకు 7 సంవత్సరాల పాటు రూ.8.30లక్షలు ఇచ్చినట్లయితే 9శాతం వడ్డీతో 7 సంవత్సరాల పాటు నెలకు రూ. 13,355 ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

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కైలాక్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్

 ఏడేళ్లలో మీరు స్కోడా కైలాక్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ కోసం సుమారుగా రూ. 2.91 లక్షలు వడ్డీగా చెల్లిస్తారు. దీని తర్వాత, ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్   వడ్డీతో కలిపి మీ కారు మొత్తం ధర సుమారుగా రూ. 13.21 లక్షలు అవుతుంది.

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స్కోడా న్యూ కాంపాక్ట్ SUV సెగ్మెంట్‌

స్కోడా న్యూ కాంపాక్ట్ SUV సెగ్మెంట్‌లో స్థానం పొందింది.  ఇది హ్యుందాయ్ వెన్యూ, కియా సోనెట్, కియా సైరోస్, టాటా నెక్సాన్, మారుతి బ్రెజ్జా, మహీంద్రా XUV 3XO, నిస్సాన్ మాగ్నైట్ ,  రెనాల్ట్ కైగర్ వంటి కాంపాక్ట్ SUVలతో  మార్కెట్లో పోటీపడుతుంది.  

TAGS:
Skoda Kylaq
Kylaq Classic AT
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Compact SUV
Car Finance
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Skoda India
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