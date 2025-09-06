Sleeping Naked: రాత్రి నగ్నంగా పడుకుంటే..ఆరోగ్య రహస్యాలు మీకోసం!

Health Benefits with Sleeping Naked: నగ్నంగా అనే పదం విన్నప్పుడు, అది మనకు అసహ్యకరమైన పదంలా అనిపిస్తుంది. కారణం మన జీవనశైలిలో మనకు చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి. ఇటీవలి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు వాటిలో కొన్ని అపోహలు అని చూపిస్తున్నాయి. బట్టలు లేకుండా నిద్రపోవడం కూడా అలాంటిదే. రాత్రిపూట దుస్తులు లేకుండా నిద్రపోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..!
నాణ్యమైన నిద్ర: మీరు ఎంత బాగా నిద్రపోతున్నారనేది ముఖ్యం కాదు. త్వరగా నిద్రపోకపోవడం, రాత్రిపూట మేల్కొనడం లేదా పగటిపూట అలసిపోయినట్లు అనిపించడం ఇవన్నీ మీకు తగినంత నిద్ర రాలేదని సూచిస్తున్నాయి. బట్టలు లేకుండా నిద్రపోవడం వల్ల మీ నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. ఇది మీ శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
నిద్ర సమయం పెరుగుతుంది: చాలా మంది పెద్దలకు రోజుకు కనీసం ఏడు గంటలు నిద్ర అవసరం. కానీ చాలామందికి తగినంత నిద్ర రాదు. శరీరం చల్లగా ఉన్నప్పుడు.. సరైన ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు, మీరు బాగా నిద్రపోతారు. నగ్నంగా నిద్రపోవడం మీ శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుతుంది. ఇది మీరు వేగంగా నిద్రపోవడానికి, గాఢ నిద్రపోవడానికి సహాయపడుతుంది.
చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది: బిగుతుగా ఉండే దుస్తులు మీ చర్మంపై మురికి, చెమట, బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోవడానికి కారణమవుతాయి. ఇది మొటిమలకు దారితీస్తుంది. రాత్రిపూట బిగుతుగా ఉండే బట్టలు లేకుండా నిద్రపోవడం మీ చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
మీరు నిద్రపోయే సమయంలో దుస్తులు లేకుండా మీ పార్టనర్తో గడిపినట్లయితే.. మీ శరీరం ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ను విడుదల చేస్తుంది. "ప్రేమ" హార్మోన్ అని కూడా పిలువబడే ఆక్సిటోసిన్ అనేది మంచి అనుభూతిని కలిగించే రసాయనం. ఇది సామాజిక సంబంధాలు, నమ్మకం, భావోద్వేగ బంధంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది మీ వివాహ జీవితాన్ని సంతోషంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
పురుషుల సంతానోత్పత్తికి మంచిది: బిగుతుగా ఉండే లోదుస్తులు వృషణాల ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతాయని, ఇది స్పెర్మ్పై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని పరిశోధనలో తేలింది. ఇది స్పెర్మ్ కౌంట్, చలనశీలతను తగ్గిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు నమ్ముతారు. బట్టలు లేకుండా నిద్రపోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఇది స్పెర్మ్ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది: ఆందోళన, నిరాశతో బాధపడేవారు నిద్రలేమితో బాధపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నగ్నంగా నిద్రపోవడం వల్ల మానసిక ఆరోగ్యానికి ఆటంకం కలిగించే ఒత్తిడి హార్మోన్ల స్థాయిలు తగ్గుతాయి. చల్లని వాతావరణంలో నిద్రపోవడం వల్ల రాత్రిపూట ఒత్తిడి హార్మోన్ కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. రాత్రిపూట కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గడం వల్ల మంచి మానసిక స్థితి, ఆరోగ్యంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
కండరాల కోలుకోవడం: మీరు గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మీ శరీరం గ్రోత్ హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది. ఇది వ్యాయామం తర్వాత కండరాల ఆరోగ్యాన్ని పునరుద్ధరించడంలో సహాయపడుతుంది. నగ్నంగా నిద్రపోవడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత, గాఢ నిద్రలో గడిపే సమయం పెరుగుతుంది కాబట్టి, ఇది కండరాల కోలుకోవడాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.