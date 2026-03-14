Provoking Slogans In Tirumala TTD Appeal: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక అప్పీలు చేసింది. శ్రీవారి దర్శన క్యూ లైన్ లో టీటీడీ అధికారులకు వ్యతిరేకంగా ఓ భక్తుడు నినాదాలు చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ విషయం టీటీడీ దృష్టికి రావడంతో సదరు భక్తులను పిలిపించి మాట్లాడాక క్యూ లైన్ లో నినాదాలు తప్పేనని ఒప్పుకున్నాడు. అయితే, దీనికి సంబంధించి టీటీడీ చేసిన అప్పీల్ ఏంటి తెలుసుకుందాం.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవారి దర్శన క్యూ లైన్లో నిన్న రాత్రి రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన శ్రీ అనుపోజు వీర నవీన్ అనే భక్తుడు నారాయణ గిరి షెడ్లలో తోటి భక్తులను ప్రేరేపించే నినాదాలు చేశాడు.
ప్రధానంగా ఆయన టీటీడీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశాడు. శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్తూ ఇలా నినాదాలు చేయడంతో తోటి భక్తులను కూడా ప్రేరేపించినట్లు సమాచారం. వెంటనే టీటీడీ అధికారులు సదరు భక్తుడిని పిలిపించారు.
అలా క్యూ లైన్ లో నినాదాలు చేయడానికి గల కారణాన్ని అడిగి కూడా తెలుసుకున్నారు. అయితే చివరికి నవీన్ అనే వ్యక్తి అలా టీటీడీ శ్రీవారి భక్తులకు ఆయన క్షమాపణలు చెప్పాడు. అలా నినాదాలు చేయడం తప్పేనని ఒప్పుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ తాజాగా భక్తులకు ఒక అప్పీల్ కూడా చేసింది.
భక్తులు సంయమనం పాటించి ఓపిగ్గా వేచి ఉండాలని కంపార్ట్మెంట్లలో తమ వద్దు వచ్చే వరకు ఓపిగ్గా ఉండాలని టీటీడీ అధికారులు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. నిన్న శుక్రవారం మార్చి 13వ తేదీ తిరుమల శ్రీవారిని 67 వేల మందికి పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 29 వేల మందికి పైగా తలని సమర్పించుకున్నారు.
నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.4.28 కోట్లు వచ్చాయని టీటీడీ తెలిపింది. కృష్ణ తేజ గెస్ట్ హౌస్ బయట వైపు వరకు కంపార్ట్మెంట్లో భక్తులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ సర్వదర్శనం భక్తులకు దాదాపు 18 గంటల సమయం పడుతుంది.