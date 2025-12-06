English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Slowest Train: మన దేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు తెలుసా? 116 ఏళ్ల పాత ఇంజిన్‌..!

Slowest Train In India: మనదేశంలో ప్రతిరోజు కొన్ని వేల రైళ్లు రాకపోకలు చేస్తూ ఉంటాయి. లక్షలాదిమంది ప్రయాణికులు రైలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మన దేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా వెళ్లే రైలు కూడా ఉందని తెలుసా? ఇది గంటలకు చాలా తక్కువ దూరం వెళ్తూ 46 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్తుంది. 116 ఏళ్ల నాటి పాత ఇంజిన్‌తో ఈ రైలు ప్రయాణం జరుగుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
 
 రైలు ప్రయాణం అత్యంత సులభంగా చేయవచ్చు. తక్కువ ధరల్లోనే టికెట్ ఉండటంతో ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణం ఎంచుకుంటారు. మన దేశంలో ప్రతి రోజు వేల రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటాయి. ఇందులో లక్షలాదిమంది రైల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. గంటలకు 9 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తూ ప్రకృతి అందాల మధ్య నడుస్తుంది ఈ రైలు.  

 మనదేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా వెళ్లే రైలు ఇదే. యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ హోదా లభించిన నీలగిరి పర్వత ప్రాంతాల్లో అత్యంత నెమ్మదిగా వెళ్లే రైలు ప్రయాణం. ఇది గంటకు సగటున పది కిలోమీటర్ల వేగంతో 46 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది.   

మెట్టుపాళయం నుంచి ఊటీ మధ్య 19 కిలోమీటర్ల నిటారుగా దిగేటప్పుడు బ్రేక్లు ఫెయిల్ అవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్క గేర్ వేసి ట్రాక్ లోకి సెట్ చేస్తారు. ఈ గరిష్ట రైల్వే వేగాన్ని 13 కిలోమీటర్లు, 30 కిలోమీటర్లు పరిమితం చేస్తారు. ప్రత్యేకంగా రాక్ అండ్ పీనియన్ వ్యవస్థతో ఇది నెమ్మదిగా నడుస్తుంది.   

 116 ఏళ్ల పాత రైలు ఇంజిన్ వ్యవస్థతో ఇది నడుస్తుంది. కోచులు కూడా పాతగా ఉంటాయి. కేవలం భద్రత కోసమే వేగాన్ని తక్కువగా ఉంచి బ్రిటిష్‌ కాలంలో దీన్ని తయారు చేశారు. మొత్తంగా ఈ రైలు ప్రయాణంలో 208 సొరంగాలు 250 వంతెనలు వస్తాయి.  

 ఇదంతా కవర్ చేస్తూ మెల్లిగా ఈ రైలు ప్రయాణం మేఘాల గుండా వెళుతున్న జలపాతం ఉత్కంఠ భరితంగా ఆస్వాదిస్తూ రైలు ప్రయాణం చేయవచ్చు. పచ్చని అడవుల మధ్య ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ రైల్ నంబర్ 56136 మెట్టపాళయం నుంచి ఊటీ ప్యాసింజర్ ఉదయం 7 గంటల సమయంలో బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఊటి చేరుకుంటుంది.   

 ఇక తిరుగు ప్రయాణం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఊటీ నుంచి బయలుదేరి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు మళ్లీ మెట్టపాళయంకు తిరిగి వస్తుంది. మొత్తంగా ఈ రైలులో 90 శాతం మంది ప్రయాణికులు ఉంటారు. మూడు నెలలు ముందుగానే ఈ టికెట్లు బుకింగ్ కోసం ఓపెన్ చేస్తే క్షణాల్లో అయిపోతాయి. విదేశీ ప్రయాణికులు దీన్ని టాయ్ ట్రైన్‌ అని కూడా పిలుస్తారు

