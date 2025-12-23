Small Business Ideas 2026: ధురంధర్' లాగా భారీగా సంపాదించండి. 2026 లో కేవలం రూ.లక్షతో ప్రారంభమయ్యే 5 చిన్న వ్యాపారాలు ఇవే..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Small Business Ideas 2026: ధురంధర్ అంటే వ్యక్తి కాదు.. ఒక ఆలోచనా విధానం.. అవకాశాన్ని గుర్తించే ముందు చూపు.. రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యం.. వ్యూహాత్మకంగా సంపాదించే తెలివి. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, అవకాశాన్ని గుర్తించి దాన్ని ఉపయోగించుకున్నవాడే చివరికి విజేతగా నిలిచే తత్వం. పెట్టుబడి పెట్టేందుకు డబ్బు లేకున్నా.. నిలదొక్కుకోవడానికి కావాల్సిన బలమైన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేకున్నా ఆలోచన, ధైర్యం, ఓర్పు ఈ మూడు లక్షణాలు ఉంటే చాలు. అవే ఒక వ్యక్తిని సాధారణ స్థాయి నుంచి అసాధారణ స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. ఇదే సూత్రం వ్యాపారంలో కూడా వర్తిస్తుంది. 2026లో భారీ ఫ్యాక్టరీలు లేదా కోట్ల పెట్టుబడులు లేకుండా.. స్మార్ట్ ఐడియాలు, తక్కువ పెట్టుబడితో పెద్ద లాభాలు సాధించే అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కేవలం రూ. లక్ష పెట్టుబడితో ప్రారంభించగల 5 చిన్న వ్యాపారాలను చూద్దాం.
హైపర్‌లోకల్ డార్క్ స్టోర్ బిజినెస్: 10 నిమిషాల డెలివరీ ట్రెండ్.. పెద్ద నగరాల నుండి చిన్న పట్టణాలు.. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా చేరుతోంది. 2026 నాటికి.. ప్రతి వీధిలో బ్లింకిట్ లేదా జెప్టో ఉండవు. కానీ వారికి ఖచ్చితంగా స్థానికంగా ఒక డార్క్ స్టోర్ ఉంటుంది. ఇది 1-2 కిలోమీటర్లలో పాలు, కూరగాయలు, మందులు, కిరాణా సామాగ్రిని నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసే చిన్న స్టోర్. వాట్సాప్ ఆర్డర్లు, స్థానిక డెలివరీ బాయ్స్ ద్వారా, ఈ మోడల్ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో పనిచేస్తుంది. ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే భారీ ఆదాయం పొందవచ్చు.

  డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసులు: ప్రతి వ్యాపారానికి ఆన్‌లైన్ మార్కెటింగ్ అవసరం ఉంటుంది. దీన్ని దాదాపు రూ. 50,000తో ప్రారంభించవచ్చు. ఈ స్టార్టప్‌కు ల్యాప్‌టాప్, ఇంటర్నెట్, ప్రకటనలు అవసరం అవుతాయి. ఈ బిజినెస్ ప్రారంభించడానికి.. SEO, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్, ప్రకటన నిర్వహణ సేవలను అందించండి. చిన్న వ్యాపారాల కోసం ఫ్రీ ట్రయల్స్ అందించడం వలన మీరు త్వరగా క్లయింట్‌లను పొందవచ్చు. మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు.  

  ఆరోగ్యం, వెల్నెస్ కోచింగ్: ఫిట్‌నెస్, వెల్‌నెస్ ట్రెండ్ స్పీడ్ గా పెరుగుతోంది. కొత్త సంవత్సరంలో దీనికి అధిక డిమాండ్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ బిజినెస్ 50,000 నుండి 1 లక్ష రూపాయల పెట్టుబడితో ప్రారంభించవచ్చు. యోగా, ఫిట్‌నెస్ లేదా న్యూట్రిషన్ కోచింగ్ అందించడం ద్వారా మీరు మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, ఇది ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ రెండింటిలోనూ చేయవచ్చు. సోషల్ మీడియాలో ఆరోగ్య చిట్కాలను పంచుకోవడం ద్వారా మీరు మీ అనుచరులను కూడా పెంచుకోవచ్చు.  

  EV ద్విచక్ర వాహన సర్వీస్, బ్యాటరీ స్వాప్ పాయింట్లు: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, బైక్‌ల అమ్మకాలు బాగా పెరిగాయి. కానీ అతిపెద్ద సవాలు సర్వీస్, బ్యాటరీ లభ్యత. 2026 నాటికి.. EV కొనుగోలుదారుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. కానీ రిపేయిర్, మెయింటనెన్స్ బ్యాటరీ మద్దతును అందించే వారు తగ్గుతారు. ఈ అంతరమే ఈ వ్యాపారాన్ని బలంగా చేస్తుంది. EV సేవ, బ్యాటరీ చెకప్స్ బ్యాటరీ స్వాప్‌ల వంటి సేవలను అందించేవి రాబోయే సంవత్సరాల్లో స్థానికంగా ప్రధాన బ్రాండ్‌లుగా మారవచ్చు.  

  వెడ్డింగ్ టెక్ మైక్రో సర్వీస్: వివాహాలు ఇకపై కేవలం ఒక కార్యక్రమం కాదు.. సోషల్ మీడియా కార్యక్రమం కూడా . డిజిటల్ వివాహ ఆహ్వానాలు, QR గిఫ్ట్ ట్రాకింగ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్, స్టోరీ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి సేవలకు డిమాండ్ 2026 లో వేగంగా పెరుగుతుంది. ఒకే వివాహం నుండి వచ్చే ఆదాయం తరచుగా ఒక నెల మొత్తం ఆదాయంతో సమానం కావచ్చు. తక్కువ వ్యవధిలో ఈ వ్యాపారాన్ని లాభదాయకంగా మారుస్తుంది.      

