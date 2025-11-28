English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!!

Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!!

SSY Scheme Details in Telugu : సుకన్య సంవ్రుద్ధి స్కీములో సంవత్సరానికి రూ. 1.5 లక్షల డిపాజిట్ చేస్తే 21 సంవత్సరాలలో సుమారు రూ. 72 లక్షల కార్పస్ ఏర్పడుతుంది. వడ్డీ మాత్రమే దాదాపు రూ. 49 లక్షలను ఇస్తుంది. ఇది ఆడపిల్లలకు అత్యంత సురక్షితమైన, అత్యంత పన్ను రహిత, ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న పథకం.
1 /9

సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY) నేడు దేశవ్యాప్తంగా ఆడపిల్లల కోసం అత్యంత సురక్షితమైన,  అత్యంత విశ్వసనీయమైన ప్రభుత్వ పొదుపు పథకంగా నిలుస్తోంది. తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తెల విద్య, కెరీర్, వివాహం కోసం గణనీయమైన మూలధనాన్ని సులభంగా నిర్మించడానికి వీలు కల్పించడం దీని లక్ష్యం. బేటీ బచావో బేటీ పఢావో ప్రచారంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన దీనికి ప్రజల నుండి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.

2 /9

దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 4 కోట్లకు పైగా సుకన్య ఖాతాలు తెరవడం గమనించదగ్గ విషయం. ఈ ఖాతాలలో మొత్తం డిపాజిట్లు రూ. 3.25 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరిగాయి. ఈ పథకంపై దేశానికి ఉన్న నమ్మకాన్ని ఈ గణాంకాలే నిదర్శనమని చెప్పాలి. ఈ పథకం అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణం దాని చక్రవడ్డీ. ఇది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి మొత్తాన్ని గుణిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు ప్రతి సంవత్సరం రూ. 1.5 లక్షలు 15 సంవత్సరాల పాటు డిపాజిట్ చేస్తే, 21 సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూరిటీ  తర్వాత వారికి దాదాపు రూ. 72 లక్షలు లభిస్తాయి. అంటే మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 22.5 లక్షలు మాత్రమే, వడ్డీ రూ. 49 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తుంది.

3 /9

చక్రవడ్డీ  శక్తి ఈ పథకంపై వడ్డీ రేటు 8.2శాతం. ఇది త్రైమాసికానికి నిర్ణయిస్తారు.  నెలవారీ కనీస బ్యాలెన్స్‌పై వడ్డీ లెక్కిస్తుంది.  సంవత్సరం చివరిలో ఖాతాలో జమ అవుతుంది.  కాంపౌండ్ వడ్డీ మొత్తం వేగంగా పెరగడానికి అనుమతిస్తుంది.ముఖ్యంగా ఖాతా 15 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వడ్డీని సంపాదిస్తూనే ఉంటుంది. 

4 /9

పెట్టుబడి కాలం 15 సంవత్సరాలు, మెచ్యూరిటీ 21 సంవత్సరాలు. SSY ఖాతా మొత్తం 21 సంవత్సరాల కాలపరిమితిని కలిగి ఉంది. పెట్టుబడులు 15 సంవత్సరాలు అవసరం, కానీ ఖాతా 21 సంవత్సరాల తర్వాత ముగుస్తుంది. ఈ ఆరు అదనపు సంవత్సరాలలో, మీ డబ్బు ఎటువంటి డిపాజిట్లు లేకుండా పెరుగుతూనే ఉంటుంది.

5 /9

మీరు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు? ఈ పథకం ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే ఇది అన్ని ఆర్థిక వర్గాలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. కనీస పెట్టుబడి సంవత్సరానికి రూ. 250 మాత్రమే. గరిష్ట వార్షిక డిపాజిట్ రూ. 1.5 లక్షలు. మీరు మొత్తాన్ని ఒకేసారి లేదా వాయిదాలలో జమ చేయవచ్చు.

6 /9

ఎవరు ఖాతా తెరవగలరు? తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తె పుట్టినప్పటి నుండి ఆమెకు 10 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చే వరకు SSY ఖాతాను తెరవవచ్చు. ఈ ఖాతాను కుమార్తె పేరు మీద మాత్రమే తెరవచ్చు.  ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు కుమార్తెలకు ఖాతాలు తెరవవచ్చు. కవలలు ఉంటే, ముగ్గురు పిల్లలకు ఖాతాలు తెరవవచ్చు.

7 /9

పన్ను నుండి పూర్తి ప్రయోజనం : సుకన్య సమృద్ధి యోజన పూర్తిగా పన్ను రహిత పథకం. పెట్టుబడులు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద మినహాయింపుకు అర్హులు. వడ్డీకి పన్ను ఉండదు. మెచ్యూరిటీ మొత్తం కూడా పూర్తిగా పన్ను రహితంగా ఉంటుంది. దీని వలన ఇది EEE కేటగిరీలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పథకాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

8 /9

SSY ఎందుకు సురక్షితమైన, ఉత్తమ పెట్టుబడి ఎంపిక: ఇది 100% ప్రభుత్వ హామీ పథకం. ఇది మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ద్వారా ప్రభావితం కాదు. దీర్ఘకాలిక చక్రవడ్డీ నిధి గణనీయంగా పెరగడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ పథకం మొత్తం కుమార్తెల భవిష్యత్తుకు అంకితం చేసింది.  ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది.

9 /9

మీరు చిన్న మొత్తంతో కూడా పెద్ద నిధిని ప్రారంభించవచ్చు: ఈ పథకం లక్ష్యం, ప్రతి కుటుంబం, ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా, వారి కుమార్తెల కోసం సురక్షితమైన నిధిని సృష్టించుకునేలా చేయడం. ఎవరైనా చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించాలనుకుంటే, సంవత్సరానికి రూ. 250 కూడా సరిపోతుంది. క్రమంగా పెట్టుబడి,  చక్రవడ్డీతో, పెద్ద నిధిని సులభంగా నిర్మించవచ్చు.

