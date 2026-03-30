English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Small Savings Interest Rates: ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త వడ్డీ రేట్లు..PPF, SSY పథకాల్లో మార్పులు.. కేంద్రం కీలక ప్రకటన!

Small Savings Interest Rates: పాత లాభాలే.. కొత్త ఉత్సాహం.. ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికానికి చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లను కేంద్రం ఖరారు చేసింది. సుకన్య సమృద్ధి (8.2శాతం), పీపీఎఫ్ (7.1శాతం), ఎన్ఎస్‌సీ (7.7శాతం) రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా యథాతథంగా ఉంచింది. వరుసగా ఎనిమిదోసారి రేట్లను మార్చకపోవడంతో స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే మధ్యతరగతి మదుపరులకు ఇది పెద్ద ఊరట అని చెప్పాలి. 
 
1 /7

కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) ప్రారంభానికి కేవలం రెండు రోజుల ముందు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ సామాన్యులకు ఊరటనిచ్చే వార్తను మోసుకొచ్చింది. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF), సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY), నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC) వంటి చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలపై ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికానికి సంబంధించిన వడ్డీ రేట్లను సోమవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. గత ఏడు త్రైమాసికాలుగా కొనసాగుతున్న  స్థిరత్వం  ఈసారి కూడా కొనసాగడం విశేషం.

2 /7

ఎనిమిదవ సారి యథాతథం: ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణ ఒడిదుడుకుల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందని కొందరు, తగ్గిస్తుందని మరికొందరు భావించారు. అయితే, ప్రభుత్వం వరుసగా ఎనిమిదవ త్రైమాసికంలో కూడా వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా యథాతథంగా ఉంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అంటే, జనవరి-మార్చి త్రైమాసికంలో ఏ రేట్లు అయితే అమలులో ఉన్నాయో, అవే ఏప్రిల్ 1 నుండి జూన్ 30 వరకు కొనసాగుతాయి.

3 /7

ఏ పథకానికి ఎంత వడ్డీ? సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY): ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేసే వారికి ఈ పథకం ఇప్పటికీ 'బెస్ట్' అని చెప్పాలి. ఇందులో అత్యధికంగా 8.2 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.

4 /7

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF): దీర్ఘకాలిక భద్రత కోరుకునే ఉద్యోగుల ఫేవరెట్ స్కీమ్ పీపీఎఫ్ పై 7.1 శాతం వడ్డీ రేటు స్థిరంగా ఉంది.  

5 /7

కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP): రైతులు, గ్రామీణ ఇన్వెస్టర్లకు మేలు చేసే ఈ పథకంలో 7.5 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నారు. మీ పెట్టుబడి 115 నెలల్లో (9 ఏళ్ల 7 నెలలు) రెట్టింపు అవుతుంది.

6 /7

నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC): మధ్యకాలిక పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయమైన 7.7 శాతం వడ్డీ రేటు కొనసాగుతోంది. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS): వృద్ధులకు భరోసానిచ్చే ఈ పథకంపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు అమల్లో ఉన్నాయి. అలాగే మంత్లీ ఇన్‌కమ్ స్కీమ్ (MIS) పై 7.4 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. సేవింగ్స్ డిపాజిట్లు: సాధారణ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లపై 4 శాతం వడ్డీ యథాతథం.

7 /7

ఇన్వెస్టర్లకు కలిగే లాభమేంటి? బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల (FD)తో పోలిస్తే ప్రభుత్వ చిన్న పొదుపు పథకాలు నేటికీ మెరుగైన వడ్డీని అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పీపీఎఫ్ వంటి వాటిలో లభించే పన్ను మినహాయింపులు అదనపు ఆకర్షణ. రేట్లలో మార్పు లేకపోవడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు తమ వార్షిక బడ్జెట్, ఆర్థిక ప్రణాళికలను ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. 2023-24 చివరలో జరిగిన చిన్నపాటి సవరణల తర్వాత, గత రెండేళ్లుగా వడ్డీ రేట్లలో స్థిరత్వం కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.  

Next Gallery

