Money Saving Tips: ఇప్పటి వరకు మీకు ఎవరూ చెప్పని 5 స్మార్ట్ పొదుపు చిట్కాలు.. Gen Z తెలుసుకోవడం ముఖ్యం..!!

Gen Z Smart Saving Tips: చాలా మంది పొదుపు అనగానే.. భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదిస్తేనే సాధ్యం అవుతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ అది నిజం కాదు. ఎందుకంటే మీరు చిన్న మొత్తంలో పొదుపు చేయడం ప్రారంభిస్తే.. భారీ మొత్తంలో డబ్బును కూడబెట్టుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా నేటి యువతరానికి అత్యవసరం. ఇప్పటి వరకు మీకు ఎవరూ చెప్పని 5 స్మార్ట్ సేవింగ్స్ టిప్స్ చెబుతాము. అవేంటో తెలుసుకుని పొదుపు చేయడం ప్రారంభించండి.
నేటి యువ తరం, Gen Z, డిజిటల్గా అభివృద్ధి చెందింది. మార్పు వేగంగా పెరుగుతున్నందున, Gen Z డబ్బును స్వేచ్ఛగా ఖర్చు చేస్తోంది. అయితే, ద్రవ్యోల్బణం వేగంగా పెరుగుతున్నందున, కెరీర్ ప్రారంభం నుండి పొదుపు చేయడం చాలా ముఖ్యం. డబ్బు ఆదా చేసే విషయానికి వస్తే, Gen Z కి ముఖ్యంగా మార్గదర్శకత్వం అవసరం. చిన్న వయస్సు నుండే మంచి ఆర్థిక అలవాట్లను ఏర్పరచుకోవడం వల్ల వారు భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా సురక్షితంగా, స్వతంత్రంగా మారడానికి సహాయపడుతుంది. మీరు Gen Z లో భాగమై, పొదుపు చేయాలనుకుంటే, మీకు సహాయపడే ఐదు స్మార్ట్ సేవింగ్స్ టిప్స్ ను అందిస్తున్నాము. ఓ సారి చూడండి.
బడ్జెట్ను రూపొందించుకుంటేనే.. డబ్బు ఆదా చేయడం ప్రారంభమవుతుంది. మీ డబ్బు ఎక్కడి నుండి వస్తుందో.. ఎక్కడికి వెళుతుందో మీకు తెలిసినప్పుడే మీరు దానిని సరిగ్గా నిర్వహించగలుగుతారు. మీ నెలవారీ ఆదాయం లేదా పాకెట్ మనీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మీ అన్ని ఖర్చులను రెండు వర్గాలుగా విభజించాలి. ముఖ్యమైన ఖర్చులు, అనవసరమైన ఖర్చులు. మీరు 50/30/20 నియమాన్ని కూడా పాటించవచ్చు. మీ ఆదాయంలో 50శాతం అవసరాలకు, 30శాతం అత్య అవసరాలకు 20శాతం పొదుపుకు ఖర్చు చేయండి.
పొదుపు చేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అనుకుంటారు. కానీ అది నిజం కాదు. మీరు చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించవచ్చు. మీ పొదుపులను ఆటోమేట్ చేయడం ఉత్తమ మార్గం. మీ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని (రూ.500 లేదా రూ.1000 వంటివి) ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత తేదీన మీ పొదుపు ఖాతాకు లేదా ప్రత్యేక పెట్టుబడి ఖాతాకు ఆటోమెటిగ్గా ట్రాన్స్ ఫర్ చేసేలా ఉండాలి. కొన్ని బ్యాంకులు, ఫిన్టెక్ యాప్లు 'రౌండ్-అప్' సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. మీరు ఏదైనా కొనుగోలు చేసినప్పుడు, అవి లావాదేవీని తదుపరి మొత్తం రూపాయికి పూర్తి చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీరు రూ. 98 విలువైనది కొనుగోలు చేస్తే, అది రూ. 100 అవుతుంది. మిగిలిన రూ. 2 నేరుగా మీ పొదుపు ఖాతాలో జమ అవుతాయి.
పొదుపు ఖాతాలో డబ్బును ఉంచడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా దాని విలువ తగ్గుతుంది. జెన్ Z చిన్న వయస్సు నుండే పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణించాలి, ఎందుకంటే కాంపౌండింగ్ శక్తి అద్భుతాలు చేయగలదు. ఏదైనా ఊహించని ఖర్చుల కోసం అత్యవసర నిధిని సృష్టించడం చాలా ముఖ్యం. కనీసం 3-6 నెలల విలువైన అత్యవసర నిధిని కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం. దీన్ని మీరు సులభంగా విత్ డ్రా చేసుకునే ఖాతాలో ఉంచండి. మీరు రిస్క్ తీసుకోగలిగితే, SIPల ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించండి.
Gen Z ఆన్లైన్ షాపింగ్, యాప్స్ గురించి బాగా తెలిసే ఉంటుంది. షాపింగ్లో డబ్బు సేవ్ చేసుకునేందుకు దీన్ని సద్వినియోగించుకోవచ్చు. ఏదైనా కొనుగోలు చేసే ముందు, వివిధ వెబ్సైట్లు లేదా స్టోర్లలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. ఒక వేళ ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేస్తే కూపన్ కోడ్లు, డీల్లను ఉపయోగించండి. చాలా వెబ్సైట్లు, యాప్లు ఈ కోడ్లను అందిస్తాయి. ఎన్నో బ్రాండ్లు, సాఫ్ట్వేర్, సేవలపై విద్యార్థుల డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. దీన్ని కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి.
ఖర్చులను తగ్గించడమే కాదు.. ఆదాయాన్ని మరింత పెంచుకోవడం వల్ల మీ పొదుపు పెరుగుతుంది. Gen Z కోసం, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ఈ రెండింటిలోనూ అదనపు ఇన్ కమ్ కోసం ఎన్నో ఛాన్సులు ఉన్నాయి. మీకు గ్రాఫిక్ డిజైన్ , వెబ్ డెవలప్ మెంట్, సోషల్ మీడియా మేనేజ్ మెంట్, రచన లేదా వీడియో ఎడిటింగ్ వంటి స్కిల్స్ ఉంటే మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ ఫ్లాట్ ఫామ్స్ లో పనిచేయడం వల్ల ఎక్స్ ట్రా మనీ సంపాదించవచ్చు. కాలేజీ సమయంలో లేదా సెలవుల్లో పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగం చేయండి. ఇది మీకు అదనంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు సహాయపడుతుంది.