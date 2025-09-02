IAS Smita Sabharwal: జీవితంలో మరో మైలురాయి దాటిన స్మితా సబర్వాల్.. భర్తతో కలిసి సంబరాలు

Smita Sabharwal Couple Completes 24 Years As IAS And IPS Officeres Celebrations Pics Goes Viral: అధికారిగా విధి నిర్వహణలో ప్రత్యేకత సాధిస్తూ ఎక్కడికి వెళ్లినా ప్రజల ఆదరాభిమానం పొందుతున్న ఐఏఎస్ అధికారిణి స్మితా సబర్వాల్ సంబరాల్లో మునిగారు. భర్తతో కలిసి ఆమె చేసుకున్న సంబరాల ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఐఏఎస్ అధికారిణిగా స్మితా సబర్వాల్ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఆమెతో పాటు ఆమె భర్త ఐపీఎస్ అధికారిగా అకున్ సబర్వాల్కు మంచి పేరు ఉంది. ఈ ఇద్దరు జంట ఇప్పుడు సంబరాల్లో మునిగారు. తమ జీవితంలో కీలక మైలురాయి దాటడంతో సివిల్ సర్వీస్ జోడీ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు.
సివిల్ సర్వీస్లోకి స్మితా సబర్వాల్, అకున్ సబర్వాల్ వచ్చి 24 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని స్మిత స్వయంగా పంచుకున్నారు. తన భర్తతో కలిసి ఈ విషయాన్ని పంచుకుంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఆమె చేసిన పోస్టులు వైరల్గా మారాయి.
'ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లుగా మేము ప్రజా సేవలో చేరి నేటికి 24 సంవత్సరాలు. ఇది అద్భుతమైన ప్రయాణం. ఒక సంపూర్ణ గౌరవం! 2001 బ్యాచ్ మొత్తానికి శుభాకాంక్షలు' అని 'ఎక్స్'లో స్మితా సబర్వాల్ పోస్టు చేశారు.
'ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లుగా నేటికి 24 సంవత్సరాలు పూర్తి. సుదీర్ఘమైన, ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణం ఇది. సివిల్ సర్వీస్ అనేది కష్టాలతో కూడుకున్నది. కానీ బలహీన హృదయం ఉన్నవారి కోసం కాదు. ఈ బాధ్యతను చేపట్టిన వారందరికీ సెల్యూట్. దేశ సేవలో మీరు శక్తితో ఎదగాలని కోరుకుంటున్నా' అని సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి స్మితా సబర్వాల్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేశారు.
ప్రస్తుతం భార్యాభర్తలు స్మిత, అకున్ సబర్వాల్ సుదీర్ఘ సెలవులో ఉన్నారు. వారిద్దరూ పలు ప్రాంతాల సందర్శనకు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా పోస్టు చేసిన వీడియోలు, ఫొటోలు చూస్తే వారిద్దరూ జమ్మూ కశ్మీర్లో హిమాలయ పర్వత అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణిగా ఉన్న స్మితా సబర్వాల్కు తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ విశేష ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. పరిపాలనలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో ఆమెను సద్వినియోగం చేసుకుని తెలంగాణలో చక్కటి విధులు నిర్వహించి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
తాజాగా మారిన పరిస్థితుల కారణంగా స్మితా సబర్వాల్కు ప్రభుత్వంలో ప్రాధాన్యం లభించడం లేదని చర్చ జరుగుతోంది. ఆమెపై కక్షపూరిత చర్యలు జరుగుతున్నాయని అధికార వర్గాల్లో ప్రచారంలో ఉంది. అత్యున్నత పదవి నుంచి తప్పించి అనామక పోస్టులు ఇస్తుండడం దానికి సాక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
తెలంగాణకు మిస్ వరల్డ్ పోటీలను తీసుకురావడానికి వెనుక కీలకంగా ఉన్న స్మితా సబర్వాల్ను ఆ ఈవెంట్ నుంచి తప్పించడం సంచలనం రేపింది. ప్రస్తుతం ఆర్థిక ప్రణాళిక విభాగంలో ఒక అనామక స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ అసంతృప్తితోనే స్మితా సబర్వాల్ సుదీర్ఘ సెలవులో ఉన్నారని తెలుస్తోంది.