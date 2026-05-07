Smoking Health Tips: సిగరేట్‌బోతులకు అలెర్ట్.. మీరు పచ్చి పొగరాయుళ్లా? కాస్త ఇది ట్రై చేయండి.. లేదంటే త్వరగా పోతారు..!!

Smoking Health Tips: ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఈ క్యాప్షన్ నిత్యం వింటూనే ఉంటాం. అయినా అలవాటును మాత్రం మార్చుకోం. సిగరేట్ కాల్చే అలవాటు చాలా మందిలో ఉంటుంది. కొందరైతే...సిగరేట్ లేనిదే బతకలేరు. అదే ప్రపంచం అన్నట్లు వ్యవహారిస్తుంటారు. అయితే సిగరేట్లు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది తెలిసి కూడా లెక్కచేయరు. డబ్బాలు...డబ్బాలూ....కాల్చేస్తూనే ఉంటారు. 
బీడీ కానీ సిగరేట్ ఎక్కువగా తాగినట్లయితే నికోటిన్ అనే పదార్థం శరీరంలో ఉత్పత్తవుతుంది. దీనివల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఒక్కసారి సిగరేట్ తాగినట్లయితే...దాని ప్రభావం శరీరంలో మూడు రోజులు ఉంటుంది.  అయితే పొగతాగినా....ఆ ప్రభావం మీ మీద పడకుండా ఉండాలంటే....కొన్ని ఆహారపదార్థాలను అలావాటు చేసుకోవాలి. నిత్యం వీటిని ఆహారంలో చేర్చుకునేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే....ధూమపానం ప్రభావం ఊపిరితిత్తులపై కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది.   

యాపిల్స్...ఇందులో చాలా రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. ఫ్లేవనాయిడ్స్, అనామ్లజనాకాలు, విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత రోగాలకు మంచి మెడిసిన్ లా ఉపయోగపడతాయి. సిగరేట్ కానీ బీడి కానీ  తాగిన వెంటనే ఒక యాపిల్ తినండి.

వెల్లుల్లి...ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకుపోయిన నికోటిన్ ను తగ్గించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాదు మీ రక్తంలో కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే....తగ్గించడంలోనూ సహాయపడుతుంది. వెల్లులిలో యాటీ బయాటిక్ లక్షాలు అధికంగా ఉంటాయి. శరీరంలో ఉన్న మలినాలను బయటకు పంపిస్తుంది. పొగతాగే అలవాటు ఉన్నవాళ్లు...నిత్యం ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకునేలా ప్లాన్ చేసుకోండి.

దానిమ్మ....దీనిలో కూడా యాంటీఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. శరీరానికి రక్తప్రసరణ సరిగ్గా సాగేలా చేస్తుంది. దానిమ్మను క్రమం తప్పకుండా తీసుకున్నట్లయితే....రక్తకణాలు పెరుగుతాయి. సిగరేట్ కాల్చేవారు దానిమ్మను తీసుకున్నట్లయితే...నికోటిన్ తగ్గిపోతుంది. దానిమ్మను జ్యూస్ చేసుకుని తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.   

క్యారేట్... ఏ,సీ,కే, బీ విటమిన్లు ఇందులో దండీగా ఉంటాయి. ఈ విటమిన్స్ అన్నీ కూడా శరీరానికి అవసరం. అంతేకాదు నికోటిన్ను ఎదుర్కొనే గుణాలు క్యారేట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి సిగరేట్ కాల్చేవారు నిత్యం క్యారేట్ కానీ, క్యారేట్ జ్యూసు కానీ తీసుకోండి.  

కాలీఫ్లవర్...దీన్ని తినడానికి చాలామంది ఇష్టపడరు. కానీ కాలీఫ్లవర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే...ఆరోగ్యానికి మంచిది. క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్ జాతులకు చెందిన కూరగాయలను తీసుకున్నట్లయితే....నికోటిన్ ప్రభావం ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా పడదు. 

గ్రీన్ టీ...ఇది ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుటలో ముఖ్యభూమిక పోషిస్తుంది. ఇందిలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ అధికంగా ఉంటాయి. కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించగలదు. నికోటిన్ను అదుపులో ఉంచుతంది. అందుకే నిత్యం గ్రీన్ టీ తీసుకోండి...ఆరోగ్యంగా ఉండండి. 

   Disclaimer : ఈ కథనంలో పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వివిధ అధ్యయనాలు, నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ కథనాన్ని అందించాము. ఈ కథనానికి జీ తెలుగు సంస్థకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ చిట్కాలను పాటించే ముందు లేదా మీ ఆహారంలో మార్పులు చేసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుడిని సంప్రదించి సలహా తీసుకోవాలి. 

