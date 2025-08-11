Smriti Irani: సీరియల్ లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన స్మృతి ఇరానీ.. ఒక్క ఎసిసోడ్ కి కళ్లు తిరిగే రేంజ్ లో రెమ్యూనరేషన్..!

Smriti Irani Remuneration: సీరియల్ ప్రపంచాన్ని ఒక జమానాలో ఊపేసిన పేరు స్మృతి ఇరానీ. తులసీగా ఓ ఇంటి అమ్మగా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన స్మృతి.. కొన్నేళ్లుగా రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండటంతో తెరపై కనిపించలేదు. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ సీరియల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చి అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న నటిగా రికార్డు కూడా క్రియేట్ చేసింది.
కేంద్ర మాజీమంత్రి స్మృతి ఇరానీ మళ్లీ సీరియళ్లలోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. గత నెల నుంచే ప్రసారం అవుతున్న క్యోంకీ సాస్ భీ కభీ బహు థీ 2 (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) సీరియల్ లో స్మృతి.. తులసి విరానీ పాత్రతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. అయితే ఈ సిరీయల్ కోసం తను తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్ ఎంత అనేది తాజాగా స్మృతి ఇరానీ పంచుకున్నారు.
ఈ సీరియల్ కోసం స్మృతి ఇరానీ ఒక్కో ఎపిసోడ్కు 14 లక్షల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. ఇండియాలోనే అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే సీరియల్ నటిగా స్మృతి రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. గతంలో అనుపమ సీరియల్ నటి రూపాలీ గంగూలీ ఎపిసోడ్కు 3 లక్షలు, హీనా ఖాన్ 2 లక్షలు తీసుకున్నారు. కానీ తాజాగా స్మృతి ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టారు.
25 ఏళ్ల క్రితం క్యోంకీ సాస్ భీ కభీ బహు థీ సీరియల్తో స్మృతి ఇరానీ ఎంతో పేరు సంపాదించారు. 2000లో మొదలై 2008 వరకు విజయవంతంగా సాగిన ఈ సీరియల్లో తులసి పాత్ర ఆమెకు గుర్తింపుతో పాటు అనేక అవార్డులను తెచ్చిపెట్టింది. దాని సీక్వెల్గా జులై 29 నుంచి కొత్త సీరియల్ ప్రసారం అవుతోంది.
గతంలో స్మృతి ఇరానీ రూ.1800 జీతంతో మెక్డొనాల్డ్స్లో డిష్వాషర్గా పనిచేసింది. అక్కడి నుంచి టీవీలో నటన ప్రారంభించి తులసి పాత్రతో ఎంతో గుర్తింపు పొందింది. రాజకీయాలతో పాటు టీవీలోనూ ఆమె విజయం సాధిస్తోంది. తన కృషి, నిజాయితీతో అందరి మన్ననలు పొందింది.
2003లో బీజేపీలో చేరిన స్మృతి ఇరానీ 2014లో అమేథీ నుంచి రాహుల్ గాంధీతో పోటీ చేసి 2019లో గెలిచింది. ఆ తర్వాత కేంద్రమంత్రిగా కూడా స్మృతి తన సేవలను అందించారు.