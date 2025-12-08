English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Smriti Irani Weight Loss: నెలలో 27 కిలోల బరువు తగ్గిన బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్.. స్మృతి ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!!

Smriti Irani Weight Loss: బుల్లితెర నటిగా తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి.. ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి ఆరంగ్రేటం చేసి..కేంద్ర మంత్రి పదవి స్థాయికి చేరుకున్న వ్యక్తి స్మృతి ఇరానీ. ఆమెకు నటిగా ఎంత మంది అభిమానులు ఉన్నారు.. రాజకీయ నాయకురాలిగా కూడా అంతే ఆదరణ ఉంది. బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. రాజకీయాలతోపాటు సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. జై బోలో తెలంగాణ మూవీలో నటించి తెలంగాణ వాసుల మనస్సులు దోచుకుంది స్మృతి. బొద్దుగా కనిపించే ఆమె ఇప్పుడు భారీగా బరువు తగ్గి అందరికీ షాకిచ్చింది. కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే దాదాపు 27 కిలోలు తగ్గింది. స్మృతి ఇరానీ వెయిట్ లాస్ సీక్రెట్ ఏంటో చూద్దామా?

మాజీ కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నటనలోనూ, రాజకీయాల్లోనూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. స్మృతి ఇరానీ వయస్సు 50 ఏళ్లు. 5 పదుల వయస్సు వచ్చినా ఆమె గ్లామర్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. చాలా ఫిట్ గా, చురుగ్గా ఉంటుంది. కేవలం ఆరు నెలల్లోనే 27 కిలోల బరువు తగ్గి అందరికీ షాకిచ్చింది. అయితే ఆమె ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి డైట్ చేయలేదట. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, సరైన దినచర్య, క్రమశిక్షణతో తాను ఫిట్ గా ఉంచుకుంటుంది.

ప్రతిఒక్కరూ ఫిట్ గా ఉండాలనుకుంటారు. కానీ అనుకుంత ఈజీ కాదు. వయస్సు పెరుగుతున్నా కొద్ది బరువు తగ్గడం అంత సులభం కాదు. స్మృతి ఇరానీ ఫిట్‌నెస్ జర్నీ మాత్రం లక్షలాది మందికి ప్రేరణగా మారింది. ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అవ్వగుండా దాదాపు 27 కిలోల బరువు తగ్గారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె విపరీతంగా బరువు పెరిగిపోయారు. ఆ తర్వాత బరువు తగ్గేందుకు ఎలాంటి క్రాష్ డైట్ తీసుకోలేదట.  

ఇక బరువు తగ్గేందుకు జాకీ ష్రాఫ్ సూచించిన ప్రత్యేక ఆహారాన్ని ఫాలో అయ్యింది. కొన్ని ఫుడ్స్ కు పూర్తిగా దూరంగా ఉంది. చక్కెర, శుద్ధి చేసిన పిండి, వేయించిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉంది. ఎక్కువగా ఫైబర్, ప్రొటీన్, తాజా పండ్లు, ఇంట్లో వండి వంటలు మాత్రమే తీసుకునేంది. కాయధాన్యాలు, కూరగాయలు, సలాడ్స్ వంటి తేలికపాటి భోజనం ఆహారంలో ముఖ్య భాగంగా మారాయి. తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కవ సార్లు తింటూ జీవక్రియను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడంతో బరువు తగ్గడానికి సహాయపడింది.

జిమ్ లో గంటల తరబడి వ్యాయామాలకు బదులు తేలికపాటి బేసిక్ ఎక్స్ ర్ సైజులు మాత్రమే చేసేది. రోజు నడవడం అలవాటు చేసుకుని తేలికపాటి వ్యాయామాలను ప్రారంభించింది. శరీరాన్ని ఉత్తేపరచడం ద్వారా బరువు తగ్గుతారని గ్రహించింది. శరీరం అలసిపోకుండా ఫ్యాట్ బర్న్ అయ్యే విధంగా వ్యాయామాలు చేశారు.

బరువు తగ్గడంలో స్మృతి ఇరానీ క్రమశిక్షణ ఎలా ఉందో అర్థమవుతుంది. నిద్రించడం, మెల్కొనే సమయం ఈ రెండు పర్ఫెక్టుగా ఫాలో అయ్యేది. రాత్రి ఆలస్యంగా తినడం మానేసి.. ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం అలవాటు చేసుకుంది. ఈ అలవాట్లు ఆమె ఆరోగ్యంపై మంచి ప్రభావం చూపించాయి.

ఇక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండేది. ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా వాటిని నవ్వుతూ స్వీకరించేది. తానను తాను ప్రేరేపించుకుంది. తనను తాను ప్రేమించడం నేర్చుకుంది. ఇవన్నీ కూడా తనను ఫిట్‌నెస్ గా ఉంచేందుకు సహాయపడ్డాయి. ఫిట్‌నెస్ అనేది కేవలం శరీరానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు మనస్సు కు సంబంధించింది కూడా అని అర్థం చేసుకుంది. ఈ సానుకూల ద్రుక్పథం ఆమె ఫిట్‌నెస్ జర్నీకి అతిపెద్ద బలంగా మారింది. స్మృతి ఇరానీ వెయిట్ లాస్ జర్నీ.. ఫిట్‌నెస్ నుండి అందరూ నేర్చుకోవచ్చు. వయస్సు అడ్డంకి కాదని... మీరు దృఢంగా నిశ్చయించుకుంటే, 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా మీరు ఫిట్‌గా మారవచ్చు. దీనికి ఖరీదైన ఆహారం లేదా జిమ్ అవసరం లేదు. ప్రయత్నం, ఆత్మవిశ్వాసం చాలని చెబుతోంది.    

