  • Smriti Mandhana: స్మృతి మంధానాని అక్కడి నుంచి తీసేసిన పలాష్ ముచ్చల్ .. ఆమె ఏం చేసిందంటే..?

Smriti Mandhana Palaash Muchhal breakup
భారత క్రికెటర్ స్మృతి మంధానా.. సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్  పెళ్లి అధికారికంగా రద్దయింది. గత కొన్ని వారాలుగా ఈ విషయంపై అనేక ఊహాగానాలు వినిపించగా.. చివరికి స్మృతి మంధానానే ఈ విషయాన్ని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా స్పష్టంచేశారు. ఈ కష్ట సమయంలో ఇద్దరి కుటుంబాల గోప్యతను గౌరవించాలని ఆమె మీడియా.. అభిమానులను కోరారు.
1 /6

ఈ ప్రకటన వచ్చిన వెంటనే మరో విషయం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్మృతి మంధానా.. పలాష్ ముచ్చల్ ఇద్దరూ ఇంస్టాగ్రామ్ లో ఒకరినొకరు అన్‌ఫాలో చేసుకున్నట్టు అభిమానులు గుర్తించారు. ఇది చూసిన అభిమానులు తమ తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. చాలామంది స్మృతికి మద్దతుగా నిలుస్తూ సానుకూల సందేశాలు పంపించారు.

2 /6

స్మృతి మంధానాని ఇంస్టాగ్రామ్ లో నుంచి తీసేసిన పలాష్  ముచ్చల్..... అని వార్త వైరల్ అవుతున్న సమయంలో..స్మృతి మంధానా కూడా అతన్ని..అన్ ఫాలో అయ్యింది అని గమనించాడు అభిమానులు.

3 /6

వాస్తవానికి వీరిద్దరి పెళ్లి నవంబర్ 23, 2025న జరగాల్సి ఉండేది. అయితే స్మృతి తండ్రి అనారోగ్యానికి గురికావడంతో అప్పట్లోనే పెళ్లిని వాయిదా వేశారు. అప్పట్లో పరిస్థితులు సర్దుకుంటే పెళ్లి జరుగుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ తాజా పరిణామాలతో పెళ్లి పూర్తిగా రద్దయినట్టు తేలిపోయింది.

4 /6

స్మృతి తన ప్రకటనలో చాలా గౌరవంగా, శాంతంగా మాట్లాడారు. పెళ్లి ఎందుకు రద్దయిందన్న కారణాలను ఆమె వెల్లడించలేదు. వివాదాలు సృష్టించవద్దని, పుకార్లు పుట్టించవద్దని కూడా అభిమానులను కోరారు. ఆమె ఈ సమస్యను అత్యంత పరిణితితో ఎదుర్కొంటున్నారని అభిమానులు అభినందిస్తున్నారు.

5 /6

స్మృతి మంధానా ప్రస్తుతం భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టులో ప్రముఖ ఆటగాళ్లలో ఒకరు. ఎన్నో వ్యక్తిగత సమస్యలు ఎదురైనా క్రికెట్‌లో మాత్రం తన పూర్తి దృష్టిని పెట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తూ ప్రేమను చూపిస్తున్నారు.  

6 /6

పలాష్ ముచ్చల్ మాత్రం ఇప్పటివరకు ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఆయన మౌనం కారణంగా ఆసక్తి మరింత పెరిగినా, చాలామంది వారి వ్యక్తిగత నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ విషయం ఇంకా చర్చలోనే కొనసాగుతోంది.

Smriti Mandhana wedding cancelled Smriti Mandhana Palaash Muchhal breakup Smriti Mandhana unfollow Instagram Palaash Muchhal unfollow Smriti Indian cricketer Smriti Mandhana news Smriti Mandhana latest update

