Smriti-Palash: ఒకే ఒక్క పోస్టుతో పుకార్లకు చెక్ పెట్టిన స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్.. అది ఏంటంటే..?

Smriti and Palash share same post: టీమిండియా లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన, బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లి.. సడన్ గా రద్దయిన సంగతి తెలిసిందే. నవంబర్ 23న ఈ లవ్ బర్డ్స్ పెళ్లి జరగాల్సి ఉండగా.. స్మృతి తండ్రి గుండెపోటుతో ఆసుపత్రిలో చేరడంతో వాయిదా పడింది. అయితే ఆరోజు నుండి ఈరోజు వరకు వీరి పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయిందని, పలాష్ స్మృతిని చీట్ చేశాడంటూ.. ఏవో రూమర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఒకే ఒక్క పోస్టుతో ఈ పుకార్లకు చెక్ పెట్టారు స్మృతి, పలాష్.
తన పెళ్లి వాయిదాపై వస్తున్న వార్తలకు టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన చెక్ పెట్టింది. తన ప్రియుడు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్తో వివాహాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసుకున్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఖండించింది.
స్మృతి, పలాశ్ ముచ్చల్ తమ ఇన్స్టా బయోలో దిష్టి రక్ష ఎమోజీలను చేర్చారు. తద్వారా తమకు ఎలాంటి సమస్యలు లేవనే విషయంపై ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. నవంబర్ 23 జరగాల్సిన స్మృతి, పలాష్ వివాహం వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. స్మృతి మంధాన తండ్రి గుండెపోటు లక్షణాలతో బాధపడటంతో పెళ్లిని వాయిదా వేశారు.
ఆ తర్వాత ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన పోస్ట్లను స్మృతి మంధాన.. తన సోషల్ మీడియా నుండి డిలీట్ చేసింది. ముఖ్యంగా పలాష్ ప్రపోజ్ చేసిన వీడియోని కూడా తీసివేసింది. అంతేకాకుండా స్మృతి ఫ్రెండ్స్ అయిన జెమీమా, శ్రేయాంక్ పాటిల్లు కూడా.. ఈ వీడియోను తొలగించడంతో అనేక ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి.
స్మృతి, పలాష్ ముచ్చల్ మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని ప్రచారం కూడా జరిగింది. అలాగే మరో మహిళతో పలాష్ జరిపిన సీక్రెట్ చాట్స్ కూడా నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఇందులో స్మృతిని అవమానించేలా పలాష్ ముచ్చల్ మాట్లాడినట్లు ఉంది.
అంతేకాకుండా సంగీత్కు వచ్చిన ఓ కొరియోగ్రాఫర్తో పలాష్ ముచ్చల్ సన్నిహితంగా ఉండటాన్ని స్మృతి ఫ్యామిలీ చూసిందని.. దాంతోనే వివాహాన్ని ఆపేసిందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఈ వార్తలకు స్మృతి దిష్టి రక్ష ఎమోజీతో చెక్ పెట్టింది.