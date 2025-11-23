English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Smriti Mandhana palash Wedding: అయ్యో.. స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్‌ల పెళ్లి వాయిదా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Smriti Mandhana palash Wedding: అయ్యో.. స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్‌ల పెళ్లి వాయిదా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Smriti Mandhana father suffers from heart attack: స్మృతి మంధాన తండ్రి ఒక్కసారిగా వేదిక మీద కుప్పకూలీపొవడంతో వెంటనే   బంధువులు, స్నేహితులు టెన్షన్ కు గురయ్యారు.  వెంటనే అంబులెన్స్  లో సంగ్లిలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో స్మృతి మంధాన  చాలా షాక్ కు గురయ్యారు.
1 /7

స్మృతి మంధాన , పలాష్ ముచ్చల్ లు మరికొన్ని గంటల్లో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు.  గత రెండు రోజుల నుంచి వీరి లవ్ ప్రపొజ్, హల్దీ, సంగీత్ కు చెందిన అనేక వీడియోలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేశాయి. ఈరోజు ఉదయంకూడా స్మృతి మంధాన,పలాష్ ముచ్చల్ లు ప్రీవెడ్డింగ్  వేడుకల్లో ఒకరి మెడలో మరోకరు పూలమాలలను వేసుకుని ఫుల్ జోష్ తో మాస్ స్టెప్పులు వేశారు. ఈ క్రమంలో  మధ్యాహ్నంకు వీరి పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేశారు. 

2 /7

అయితే, స్మృతి మంధాన కుటుంబంలో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అప్పటి వరకు స్మృతి మంధాన పెళ్లి వేడుకకు అభిమానులు, పెద్ద ఎత్తున కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్ వీరి పెళ్లి చూసేందుకు వచ్చారు.   

3 /7

ఈ క్రమంలో.. స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయనకు గుండెపోటు వచ్చింది.వెంటనే కుటుంబ  సభ్యులు హుటా హుటీన సంగ్లీలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.  ఆయనను కొన్ని గంటల పాటు అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచారు.

4 /7

తొలుత ఆయన కొలుకుంటే పెళ్లిని ముందుగా అనుకున్న మూహుర్తంకు నిర్వహించాలని అనుకున్నారు.కానీ ఆయన రికవరీ కాలేదు. అంతే కాకుండా.. వైద్యులు శ్రీనివాస్‌ను ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందించారు. కానీ ఆయన హెల్త్ మాత్రం అనుకున్నట్లు కుదుట పడలేదు.  

5 /7

ఈ క్రమంలో తండ్రితో స్మృతి మంధానకు ఎనలేని అనుబంధం ఉంది. తండ్రి ఒక్కసారిగాకుప్పకూలీపొవడంతో స్మృతి మంధాన చాలా ఎమోషనల్ కు గురైంది. దీంతో ఇరుకుటుంబ సభ్యులు దీనిపై మాట్లాడుకున్నారు. స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ కోలుకున్నక మరోక మూహూర్తంకు పెళ్లితో ఒక్కటౌతారని కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు.  

6 /7

ప్రస్తుతం శ్రీనివాస్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీనివాస్ మంధాన అనారోగ్యం నేపథ్యంలో ఈ రోజు జరగాల్సిన పెళ్లి వాయిదా పడింది. ఈ విషయాన్ని వెడ్డింగ్ మేనేజ్‌మెంట్ స్వయంగా వెల్లడించింది. 

7 /7

అయితే, పెళ్లి ఎప్పుడు జరుగుతుందన్న దానిపై మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఈ ఘటనతో స్మృతి మంధాన అభిమానులు కూడా షాక్ కు గురయ్యారు. ఆమె తండ్రి తొందరగా కొలుకొవాలని దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నారు.  

Smriti Mandhana Palash muchhal wedding Smriti mandhana palash wedding post poned Smriti mandhana father suffers heart stroke Smriti mandhana palash muchhal wedding halted

Next Gallery

Anasuya: భర్త దగ్గర దెబ్బలు తిన్న అనసూయ.. ముందు కాళ్లు పట్టుకుంటారు చివరికి కొడతారు అంటూ మాటలు..!