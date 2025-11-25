Smriti Mandhana: పెళ్లి ముందు రోజు నైట్ చీట్ చేస్తూ స్మృతి మంధానకి దొరికిపోయిన పలాష్ ముచ్చల్..?

Smriti Mandhana Wedding Update: స్మృతి మంధాన ఈ పేరు తెలియని క్రికెట్ అభిమానులు ఉండరనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఉమెన్స్ క్రికెట్ టీంలో ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ గా సత్తా చాటుతోంది ఈ క్రికెట్ క్వీన్. అయితే నవంబర్ 23న స్మృతి మంధాన పెళ్లి జరగాల్సి ఉండగా.. ఆమె తండ్రికి గుండె పోటు రావడంతో పెళ్లిని ఆ టైమ్ కి రద్దు చేసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మరో వార్త నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. స్మృతిని కాబోయే భర్త చీట్ చేశాడంటూ.. అందుకే పెళ్లి క్యాన్సల్ అయినట్లు మీడియా కోడై కూస్తోంది.
స్మృతి మంధాన పెళ్లి ఈ నెల 23న తన ప్రియుడు పలాష్ ముచ్చల్ తో జరగాల్సి ఉంది. అప్పటికే హల్దీ, సంగీత్ ఈవెంట్స్ అన్ని చాలా గ్రాండ్ గా జరిగాయి. ఇక రేపు పెళ్లి అని ఫ్యామిలీ అంతా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్న టైమ్ లో.. స్మృతి మంధాన పెళ్లి పోస్ట్ పోన్ అంటూ న్యూస్ బయటికి రావడం అందరినీ షాక్ కి గురిచేసింది. స్మృతి తండ్రికి హార్ట్ ఎటాక్ రావడంతో హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే తన తండ్రి పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే పెళ్లి చేసుకుంటానని స్మృతి చెప్పేసిందట.
స్మృతి మంధాన తండ్రి త్వరగా కోలుకోవాలని అందరూ విష్ చేశారు. అయితే నిన్న మరో వార్త బయటికొచ్చింది. స్మృతి మంధానకి కాబోయే భర్త పలాష్ వైరల్ ఇన్ ఫెక్షన్ కి గురై ఆసుపత్రిలో చేరాడని. దీంతో అసలు స్మృతి జీవితంలో ఏమవుతుందని అంతా షాక్ అవుతున్నారు.
ఈ సమయంలోనే స్మృతి మంధాన తన వెడ్డింగ్ కి సంబంధించిన పోస్టులన్నీ సోషల్ మీడియా నుండి డిలెట్ చేసింది. అయితే స్మృతి మంధాన పెళ్లి క్యాన్సల్ అయినట్లు ఇప్పుడు మరో న్యూస్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది
పెళ్లికి ముందు రోజు నైట్ పలాష్ ముచ్చల్ కొరియోగ్రాఫర్ తో చాట్ చేశాడని.. ఆ చాట్ లిస్ట్ బయటికి వచ్చిందట. ఈ చాట్ చూసిన స్మృతి మంధాన.. పలాష్ ని పెళ్లి చేసుకోనని తేల్చి చెప్పిందట. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పలాష్.. స్మృతిని చీట్ చేసినట్లు న్యూస్ హల్ చల్ చేస్తోంది.
ఇక పెళ్లి జరగడానికి ముందే స్మృతి మంధానని ఆ దేవుడు కాపాడాడు.. పలాష్ నిజస్వరూపం బయటపెట్టాడు.. ఇంత ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఇలా చీట్ చేస్తారా అంటూ అప్పుడే నెట్టింట్లో కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ న్యూస్ లో ఎంత నిజముంది అనేది మాత్రం ఎవరికి తెలియదు. మొత్తానికి సంతోషంగా ఉండాల్సిన ఈ టైమ్ లో స్మృతి మంధానకి చాలా టఫ్ టైమ్ గా మారిందని చెప్పాలి.