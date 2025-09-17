Smriti Mandhana Creates History: స్మృతి మంధాన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు ఓపెనర్గా అద్భుతమైన చరిత్ర సృష్టించింది. ఆస్ట్రేలియాతో ముల్లన్పూర్లో జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్లో ఆమె 77 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి, ఆస్ట్రేలియాపై అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రికార్డు సాధించింది.
టీమ్ఇండియా స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన అరుదైన ఘనత సాధించింది. వన్డేల్లో ఆస్ట్రేలియా పై అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టించింది.
ఆస్ట్రేలియాతో ముల్లన్పూర్లో జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్లో.. మంధాన 77 బంతుల్లో శతకం చేయడంతో ఈ ఘనత సాధించింది.
ఈ రికార్డు గతంలో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ నాట్స్కైవర్ బ్రంట్ పేరిట ఉండేది. ఆమె 2022 మార్చి 5న హామిల్టన్ వేదికగా జరిగిన వన్డే ప్రపంచకప్లో బ్రంట్ 79 బంతుల్లో సెంచరీ చేసింది. ఈ లిస్ట్లో మంధాన, బ్రంట్ తరువాత లిజెల్లె లీ, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్లు ఉన్నారు.
అంతేకాకుండా, మహిళల వన్డే క్రికెట్లో భారత జట్టు తరఫున రెండో వేగవంతమైన సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్గా కూడా మంధాన రికార్డు సృష్టించింది.
అలాగే అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డు కూడా స్మృతి మంధాన పేరిటే ఉంది. గతంలో మంధాన ఐర్లాండ్పై 70 బంతుల్లో సెంచరీ చేసింది.