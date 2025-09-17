English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Smriti Mandhana: చ‌రిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన‌.. ఆస్ట్రేలియాపై ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ చేసిన క్రికెట్ క్వీన్

Smriti Mandhana Creates History: స్మృతి మంధాన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు ఓపెనర్‌గా అద్భుతమైన చ‌రిత్ర సృష్టించింది. ఆస్ట్రేలియాతో ముల్లన్‌పూర్‌లో జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో ఆమె 77 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి, ఆస్ట్రేలియాపై అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రికార్డు సాధించింది. 
1 /5

టీమ్ఇండియా స్టార్ ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధాన అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించింది. వ‌న్డేల్లో ఆస్ట్రేలియా పై అత్యంత వేగంగా సెంచ‌రీ చేసిన ప్లేయ‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించింది.   

2 /5

ఆస్ట్రేలియాతో ముల్లన్‌పూర్‌లో జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో.. మంధాన 77 బంతుల్లో శ‌త‌కం చేయ‌డంతో ఈ ఘ‌న‌త సాధించింది.  

3 /5

ఈ రికార్డు గతంలో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ నాట్‌స్కైవర్ బ్రంట్ పేరిట ఉండేది. ఆమె 2022 మార్చి 5న హామిల్ట‌న్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో బ్రంట్ 79 బంతుల్లో సెంచ‌రీ చేసింది. ఈ లిస్ట్‌లో మంధాన, బ్రంట్ త‌రువాత లిజెల్లె లీ, హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్‌లు ఉన్నారు.

4 /5

అంతేకాకుండా, మహిళల వన్డే క్రికెట్‌లో భారత జట్టు తరఫున రెండో వేగవంతమైన సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్‌గా కూడా మంధాన రికార్డు సృష్టించింది.   

5 /5

అలాగే అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డు కూడా స్మృతి మంధాన పేరిటే ఉంది. గతంలో మంధాన ఐర్లాండ్‌పై 70 బంతుల్లో సెంచరీ చేసింది.  

Smriti Mandhana Creates History Smriti Mandhana Record Smriti Mandhana Team India Opener Smriti Mandhana cricket Cricketr Smriti Mandhana Latest Record Smriti Mandhana Fastest Century Record sports India Womens Cricket Womens Cricket Team స్మృతి మంధాన ఆస్ట్రేలియాపై ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ చేసిన స్మృతి మంధాన‌ చ‌రిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన‌ టీమ్ఇండియా స్టార్ ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధాన

Next Gallery

Telangana Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 1,743 పోస్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. పూర్తి డిటెయిల్స్..