  Palash Muchhal: మంచంపై అమ్మాయితో అడ్డంగా దొరికిన పలాశ్.. దానికి సాక్ష్యం ఏదని ప్రశ్న..!

Palash Muchhal controversy: భారత మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధానతో పెళ్లి రద్దైన తర్వాత సంగీత దర్శకుడు పలాశ్ ముచ్ఛల్ పేరు వివాదాల్లో నిలిచింది. మరో అమ్మాయితో అడ్డంగా దొరికాడన్న ఆరోపణలపై అతని లాయర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.
ఇటీవల భారత మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమెతో పెళ్లి నిశ్చయమై తర్వాత రద్దైన సంగీత దర్శకుడు పలాశ్ ముచ్ఛల్ పేరు.. ఇప్పుడు వివాదాల్లో వినిపిస్తోంది. పలాశ్ మరో అమ్మాయితో మంచం పైన అడ్డంగా దొరికిపోయాడని, ఈ కారణంగానే పెళ్లి రద్దు అయిందని కొన్ని కథనాలు వెలువడ్డాయి.

ఈ ఆరోపణలపై తాజాగా పలాశ్ తరఫు లాయర్ శ్రేయాన్స్ మిథారే స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ పలాశ్ పై వస్తున్న ఆరోపణలకు ఎలాంటి స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవని చెప్పారు. మరో మహిళతో పలాశ్ పడకగదిలో దొరికిపోయాడని విద్యాన్ మానే చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన ఖండించారు. “అది నిజమైతే దానికి సాక్ష్యం ఏది” అని ప్రశ్నించారు.

అలాగే పలాశ్ పై 40 లక్షల రూపాయల ఫ్రాడ్ ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో కూడా లాయర్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఆ డబ్బు చెక్కు ద్వారా లేదా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. ఎలాంటి అధికారిక లావాదేవీల రుజువులు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని అన్నారు. ఈ ఆరోపణలు కొనసాగితే సంబంధిత వ్యక్తులకు లీగల్ నోటీసులు పంపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించారు.

ఇదిలా ఉండగా విద్యాన్ మానే అనే నటుడు.. నిర్మాత మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెళ్లి కార్యక్రమాల సమయంలో పలాశ్ మరో అమ్మాయితో కనిపించాడని, ఆ సమయంలో గొడవ జరిగిందని ఆయన చెప్పారు. అలాగే తనకు సంబంధించిన సినిమా విషయంలో పలాశ్ కుటుంబం నుంచి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని ఆరోపించారు.

ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై స్మృతి మంధాన మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. ఆమె ప్రస్తుతం క్రికెట్ పైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. WPL 2026లో రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తూ అద్భుతంగా రాణిస్తోంది.

