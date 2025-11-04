Palash Muchhal Net Worth: స్మృతి మంధాన నిశ్చితార్థం చేసుకున్న పలాష్ ముచ్చల్ ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా..

Smriti Mandhana Fiancee Net Worth : భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు.. చరిత్రలోనే గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది. ఇక ఈ జట్టులో..బాగా పేరు తెచ్చుకుంది..స్మృతి మంధాన. ఈ విజయంతో పాటు.. వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది. ఆమె బాలీవుడ్ సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్తో నిశ్చితార్థం.. చేసుకున్న విషయం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
2025 నవంబర్ 3న నవి ముంబైలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ దక్షిణాఫ్రికాపై… 52 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ విజయం ద్వారా భారత మహిళల జట్టు తొలిసారి ప్రపంచ కప్ గెలుచుకుంది. ఈ సక్సెస్ తర్వాత స్మృతి మంధాన.. ఆనందంతో ట్రోఫీని భారత జెండాతో కప్పి ఎగరేసి చూపించింది.
ఈ సందర్భంగా స్మృతి నిశ్చితార్థుడు పలాష్ ముచ్చల్ కూడా.. స్టేడియంలోనే ఉన్నాడు. ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోటోను షేర్ చేస్తూ “ఇది నిజంగానేనా? నేను కలలో ఉన్నానా?” అని రాసాడు.
పలాష్ ముచ్చల్ 1995లో ఇండోర్లో జన్మించాడు. ఆయన ప్రసిద్ధ గాయని పలక్ ముచ్చల్ తమ్ముడు. ఈ ఇద్దరూ కలిసి బాలీవుడ్లో మ్యూజిక్.. డ్యుయోగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. పలాష్ ఒక శిక్షణ పొందిన క్లాసికల్ సింగర్గానే కాకుండా మంచి సంగీత దర్శకుడుగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందాడు.
ఆయన ‘డిష్కియావోం’ (2014), ‘భూమి’, ‘తేరే బిన్ లాదెన్: డెడ్ ఆర్ అలైవ్’ వంటి సినిమాలకు సంగీతం అందించాడు. స్మృతి.. పలాష్ ఇద్దరూ 2024లో తమ రిలేషన్ను పబ్లిక్ చేశారు. వారి వివాహం 2025 నవంబర్ 20న మహారాష్ట్రలోని సంగ్లీ పట్టణంలో జరగనుందని సమాచారం.
2025 నాటికి పలాష్ ముచ్చల్ ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.20 నుండి రూ.41 కోట్ల మధ్య ఉందని వివిధ రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. సంగీతం, సినిమాలు మరియు రాయల్టీల ద్వారా ఆయన ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఈ జంట ప్రస్తుతం అభిమానుల మధ్య ‘క్రికెట్ అండ్ మ్యూజిక్ జోడి’గా పేరుగాంచింది.