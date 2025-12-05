Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దయిన తర్వాత స్మృతి మంధాన మొదటి పోస్ట్.. వేలికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకుండానే..!

Smriti Mandhana first post: టీమిండియా లేడి కోహ్లీ స్మృతి మంధాన, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లి రద్దయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇన్ని రోజులు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్న స్మృతి.. తొలిసారిగా ఇన్స్టాలో పోస్ట్ పెట్టింది. అయితే ఆ వీడియోలో ఆమె వేలికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకపోవడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
క్రికెట్ క్వీన్ స్మృతి మంధానకి బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్ నవంబర్ 23న వివాహం నిశ్చయించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి రోజు ఉదయం స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన అనారోగ్యం పాలవ్వడంతో.. అనూహ్యంగా వాయిదా పడింది. ఇక ఆ మరుసటి రోజే పలాష్ హెల్త్ కూడా అప్సెట్ అవ్వడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఇప్పడు ఈ ఇద్దరూ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యారు కానీ.. ఇంకా వీరి పెళ్లి తేదీని ప్రకటించలేదు.
ఈ క్రమంలో పెళ్లి పోస్ట్ పోన్ తర్వాత స్మృతి మంధాన ఇన్స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. ఓ పెయిడ్ ప్రకటనకు సంబంధించిన వీడియోను పోస్ట్ చేసింది. అయితే ఆ వీడియోలో స్మృతి చేతికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకపోవడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీంతో ఆ షూట్ ఎంగేజ్మెంట్ కి ముందుదా..? లేక తర్వాతదా..? అనే చర్చ మొదలైంది.
అయితే పెళ్లి వాయిదా, తండ్రి అనారోగ్యం.. ఇలాంటి కష్ట సమయంలో స్మృతి మంధాన మళ్లీ యాక్టివ్గా కనిపించడంతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. స్మృతికి మద్దతుగా పోస్టులు పెడుతున్నారు.పెళ్లి పోస్ట్ పోన్ తర్వాత స్మృతి మంధాన తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల నుంచి పెళ్లి వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
స్మృతి మంధాన ఫ్రెండ్స్ అయిన శ్రేయాంక పాటిల్, జెమీమా కూడా వారి అకౌంట్ల నుంచి పోస్టులు తొలగించారు. దీంతో పెళ్లి రద్దు అయిందనే వార్తలు.. నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేశాయి. అంతేకాకుండా పలాష్ ముచ్చల్.. వేరే అమ్మాయితో స్మృతి గురించి మాట్లాడిన చాట్ వైరల్ అవ్వడంతో ఆ వార్తలకు బలం చేకూరింది.
ఇక ఇప్పటివరకూ పెళ్లిపై అటు స్మృతి మంధాన కానీ.. ఇటు పలాష్ ముచ్చల్ కానీ అధికారికంగా ఏం మాట్లాడలేదు. ఇటీవల పలాష్ ఎయిర్ పోర్టులో కన్పించాడు. కానీ మీడియాతో ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్లిపోయాడు. మరి వీరి పెళ్లి నిజంగానే వాయిదా పడిందా..? లేక కొన్ని రోజుల తర్వాత చేసుకుంటారా..? అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.