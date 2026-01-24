Smriti Friend Shocking Comments On Palash Muchhal: భారత మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన మాజీ లవర్ పలాష్ ముచ్చల్పై రూ.40 లక్షల మోసం ఫిర్యాదు అందిన సంగతి తెలిసిందే. సంగీత స్వరకర్త ముచ్చల్పై సాంగ్లీ అనే అనే వ్యక్తి ఆరోపణలు చేశాడు. ఇతను స్మృతి మంధాన ఫ్రెండ్ కూడా. ఆయన పలాష్పై షాకింగ్ కామెంట్ చేశాడు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
పెళ్లి వేడుకల్లో ఆరోజు నేను ఉన్నాను. పెళ్లి రద్దు.. ఆరోజు పెళ్లిలో జరిగిన ఘటనపై ఆమె స్పందించారు. పలాష్ చేసిన పనిపై స్మృతి మందాన స్నేహితుడు సాంగ్లీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియా వేదికగా అందరూ షాక్కు గురవుతున్నారు.
ఆ పెళ్లి వేడుకలో నేను కూడా ఉన్నాను. మరో యువతితో పలాష్ మంచంపై ఉండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. దీంతో మహిళా క్రికెటర్లు అతన్ని చితకబాదారు అని ఆరోపించాడు. అయితే దీనిపై పలాష్ ముచ్చల్ కూడా స్పందించాడు.
ఇవన్నీ నా రెప్యూటేషన్ దెబ్బతీయాలని చేస్తున్న నిరాదరణ ఆరోపణలు అని పలాస్ స్పందించారు. ఈ విషయాన్ని కోర్టులో తేల్చుకుంటా అని ఆయన అన్నారు. అయితే భారత క్రికెటర్ మాజీ ప్రియుడు పలాష్ మచ్చల్పై రూ.40 లక్షల మోసం చేసిన సంగతి న్యూస్ వైరల్ అయింది.
సాంగ్లీ విజ్ఞాన్ అనే వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇతను సినిమాలకు ఫైనాన్స్ చేస్తాడు. స్మృతికి బాల్య స్నేహితుు. నజారియా అనే మూవీలో ఇన్వెస్ట్ చేయమని ప్రేరేపించాడు. అయితే ఈ సినిమా త్వరలో ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ గా విడుదల కానుంది. పలాష్ గణనీయమైన లాభాలు ఇందులో వస్తాయని సాంగ్లీకి హామీ ఇచ్చాడు.
పోలీసుల ప్రకారం ఈ వ్యక్తి పలాష్కు ఒకేసారి కాకుండా వివిధ వాయిదాల్లో అతనికి దాదాపు రూ.40 లక్షలు అప్పజెప్పినట్లు సమాచారం. గూగుల్ పే ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. అతనికి న్యాయం జరపాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సాక్ష్యంగా లావాదేవీలను కూడా చూపించాడు.