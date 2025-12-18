English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దు తర్వాత లేటెస్ట్‌ లుక్‌లో స్మృతి.. వన్‌ పీస్‌ డ్రెస్‌లో‌ వైరల్‌ ఫోటోస్‌..!

Smriti Mandhana Latest Photos: భారత మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మందాన లేటెస్ట్ లుక్ వైరల్‌గా మారింది. ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్లో పాల్గొని ఆమె సందడి చేస్తూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చింది. తాజాగా బెంగళూరులో జరిగిన ఈ ఓ మొబైల్ కంపెనీ ప్రోగ్రాంకు హాజరై తాను సరదాగా కనిపించారు. ఈ వైస్‌ క్యాప్టెన్‌ వన్‌ పీస్‌ డ్రెస్‌లో అదిరిపోయే లుక్‌లో కనిపించారు. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
1 /5

 పెళ్లి రద్దు తర్వాత స్మృతి మందాన లేటెస్ట్ లుక్ నెట్టింటా వైరల్ అయింది. భారత మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మందాన ఇటీవల పలు ఈవెంట్లలో పాల్గొంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆమె తాజాగా బెంగళూరులో జరిగిన మొబైల్ కంపెనీ ప్రోగ్రాం కూడా హాజరై సరదాగా కనిపించారు.  

2 /5

ఈ ఈవెంట్లో ఆమె ఫొటోస్ వైరల్ కాగా.. ఫ్యాన్స్ ఖుషి అవుతున్నారు. పెళ్లి రద్దు అంశం నుంచి ఆమె త్వరగా కోలుకుంటున్నందుకు.. గతంలో మాదిరే క్రికెట్ కూడా ఆడతారని వాళ్ళు అభినందిస్తున్నారు. ఆమె దృఢమైన మనసుతో కలిగిన మహిళ అని కామెంట్ పెడుతున్నారు.  

3 /5

ఈ నేపథ్యంలో స్మృతి మందాన ఆటలో కూడా మరింతగా రాణించాలని వాళ్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. అయితే టీం ఇండియా వైస్ కెప్టెన్ గ్లామర్స్ లుక్ లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. తెల్లటి వన్‌ పీస్‌ డ్రెస్‌లో స్మృతి అందంగా కనిపిస్తోంది. భారత మహిళా జట్టును తొలి ప్రపంచకప్‌ సాధించేందుకు విజయపథంలో నడిపించిన స్మృతికి పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం రద్దయి పెద్ద ఎదురుదెబ్బే తగిలింది.  

4 /5

 వీరి వివాహానికి సోషల్ మీడియాలో పలు కారణాలు వైరల్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇటీవల పెళ్లి రద్దు తర్వాత ఆమె కోలుకుంటుంది. అన్నిటికంటే తనకు క్రికెటే ఇష్టమని చెప్పింది. అయితే పలు ఈవెంట్లలో ఇటీవల తాను యాక్టీవ్‌గా కూడా కనిపిస్తోంది.  

5 /5

ఈ ఫోటోలో స్మృతి తెల్లటి వన్‌ పీస్ డ్రెస్ లో గ్లామరస్ లుక్ లో అదిరిపోయింది. ఇక డిసెంబర్ 21వ తేదీ నుంచి భారత శ్రీలంక మహిళా జట్టుతో జరిగే క్రికెట్లో మళ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టనుంది స్మృతి. ప్రస్తుతం ఈమె టీమిండియా వైస్‌ కెప్టెన్ గా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత జనవరి 9 నుంచి మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ కూడా ప్రారంభమవుతుంది.

