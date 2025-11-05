English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Harmanpreet Kaur: టీమిండియా మహిళా క్రికెట్‌లో రచ్చ.. కెప్టెన్సీ నుంచి హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్ తప్పుకోవాలని డిమాండ్స్..!

Smriti Mandhana: వరల్డ్ కప్ విజయంతో భారత మహిళా జట్టు సంబరాలు చేసుకుంటోంది. ఫైనల్‌లో సమష్టిగా రాణించిన టీమిండియా.. దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసి తొలిసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. వరల్డ్ కప్ విజయంతో కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోతుంది. అయితే అప్పుడే భారత భవిష్యత్ కెప్టెన్‌పై చర్చ మొదలైంది. మాజీ కెప్టెన్ శాంతా రంగస్వామి చేసిన కామెంట్స్ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 
నాయకత్వ బాధ్యతల నుంచి హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ కు శాంతా రంగస్వామి సూచిస్తున్నారు. ఇక కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధానకు అప్పగించాలని ఆమె చెప్పారు.  

అద్భుతమైన బ్యాటింగ్, అసాధారణమైన ఫీల్డింగ్‌తో టీమ్‌లో కీలక సభ్యురాలిగా ఉన్న 36 ఏళ్ల హర్మన్‌ప్రీత్‌కు కెప్టెన్సీ నుంచి వైదొలగితే.. మరింత కాలం కెరీర్‌ కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు.  

ఏదైనా నాయకత్వ మార్పు జట్టు దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తుపై దృష్టి పెట్టాలని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే వన్డే ప్రపంచ కప్ 2029లో జరగాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో కెప్టెన్సీ మార్పు చేయాలని సూచించారు.  

ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైందని.. కెప్టెన్సీ భారం లేకపోతే హర్మన్ ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఆడుతుందని శాంతా రంగస్వామి చెప్పుకొచ్చారు. స్మృతిని అన్ని ఫార్మాట్లలో కెప్టెన్‌గా చేయాలని.. భవిష్యత్ ప్రపంచ కప్‌ల కోసం కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు.  

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో భారత్‌కు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టైటిల్‌ను అందించిన రోహిత్ శర్మ.. జట్టు భవిష్యత్తు కోసం సెలెక్టర్లు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఆమె గుర్తు చేశారు. తాము ఆడే రోజుల్లో బ్యాటింగ్ బలహీనంగా ఉండేదని.. ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ స్థిరపడింది కానీ బౌలింగ్ ఆందోళనకరంగా ఉందని అన్నారు. ఫీల్డింగ్ కూడా చాలా మెరుగ్గా ఉందని మెచ్చుకున్నారు.   

