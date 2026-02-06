English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Smriti Networth: WPL కప్‌తో కోట్లు! RCB కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన నెట్‌వర్త్ ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?

Smriti Networth: WPL కప్‌తో కోట్లు! RCB కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన నెట్‌వర్త్ ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?

Smriti Mandhana Net Worth After WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 ఫైనల్ విజేతగా ఆర్సీబీ జట్టు నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ జట్టు కప్పు కైవసం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. అత్యధిక పరుగులు చేసిన జట్టుగా నిలిచింది. ఇక భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టులో ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులే ఉన్నారు. అయితే అందులో మొదటగా చెప్పుకోవాల్సింది స్మృతి మంధాన.. ఈ టాప్ స్టార్ బ్యాటర్ అయితే WPL 2026 కప్‌ గెలిచిన తర్వాత నెట్‌వర్త్‌ ఎంత తెలుసుకుందామా?
 
1 /5

ఉమెన్‌ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు సారథ్యం వహించిన స్మృతి మంధాన ఢిల్లీ క్యాపిటల్ తో తుది పోరులో గెలిచింది. ఈ జట్టుకు జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ క్యాప్టెన్‌. ఇక స్మృతి ఇప్పటి వరకు జరిగిన టి20 ఫార్మేట్ లో కూడా ఒక సెంచరీ, 31 అర్థ సెంచరీలు కూడా నమోదు చేసింది. అయితే, స్మృతి మంధాన నెట్‌వర్త్‌ ఎంతో అని చాలామంది తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహం చూపుతున్నారు.  

2 /5

 కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ భారత స్టార్ క్రికెటర్ నెట్‌వర్త్‌ రూ. 32 నుంచి రూ.34 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే 4 మిలియన్ల డాలర్లు. ఈ ఆదాయం స్మృతి కేవలం ఇండియన్‌ క్రికెట్‌ ద్వారా మాత్రమే కాదు.. వివిధ మార్గాల్లో ఆమెకు లభిస్తుంది. ప్రధానంగా మంధాన బీసీసీఐ కాంట్రాక్టు నుంచి గ్రేడ్ ఏ సెంట్రల్ క్యాటగిరీలో భాగంగా వార్షికంగా రూ.50 లక్షలు సంపాదిస్తుంది.  

3 /5

 అంతేకాదు ఉమెన్‌ ప్రీమియర్ లీగ్ కాంట్రాక్టు ఈ భారత ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్‌మెన్ లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు సారథ్యం వహించింది. ఆమెను ఆర్సీబీ వేలంలో రూ.3.4 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అంతేకాదు స్మృతి మహిళల బిగ్ బాష్‌ లీగ్, ఆస్ట్రేలియా దేశవాళీ t20 లీగ్ ,ఇంగ్లాండ్ ది 100  కూడా ఆడుతుంది.   

4 /5

 ఇది మాత్రమే కాకుండా స్మృతి కొన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్స్‌కు కూడా ఎండార్స్‌ చేస్తుంది. ప్రధానంగా హ్యుండాయ్‌, రెడ్ బుల్, బాటా, గార్నియర్, హీరో మోటార్‌కార్ప్‌, మాస్టర్ కార్డ్ వంటి బ్రాండ్స్‌కు కొన్ని ఏళ్లుగా ఆమె ఎండార్స్ మెంట్స్ చేస్తూ వస్తుంది. ఒక్కో బ్రాండ్‌ నుంచి ఆమె రూ. 50 నుంచి రూ. 75 లక్షలు తీసుకుంటుంది.  

5 /5

దీంతోపాటు స్మృతి మంధానకు మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీలో SM 18 అనే ఒక కేఫ్ కూడా ఉంది. ఇంకా ఢిల్లీ, ముంబై వంటి ప్రాంతాల్లో కొన్ని స్థిర ఆస్తులు కలిగి ఉంది. దీంతో పాటు లగ్జరీ వాహనాలను కూడా స్మృతి సొంతం.(Disclaimer: Net worth figures are estimates based on publicly available information. Zee Telugu News does not vouch for the authenticity of these numbers)

Smriti Mandhana Net Worth Smriti Mandhana net worth 2026 Smriti Mandhana income Smriti Mandhana WPL salary

Next Gallery

Nora Fatehi: 34 ఏళ్ల వయసులో కూడా నాజూకుగా ఉండడానికి కారణం ఆ 5 పనులే అని ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ బయటపెట్టిన హీరోయిన్..!