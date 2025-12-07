Smriti Mandhana confirms on wedding cancelled: స్మృతి మంధాన పలాష్ ముచ్చల్ తో తన పెళ్లిని క్యాన్షిల్ చేసుకుంటున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీంతో నెట్టింట అభిమానులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురౌతున్నారు. పలాష్ ముచ్చల్ నిజంగా చీటింగ్ చేశాడని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
గత కొన్నిరోజులుగా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, మ్యూజిట్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్ ల పెళ్లి వాయిదా అంశం సోషల్ మీడియాలో ఒక రేంజ్ లో వార్తలలో నిలిచింది. అసలైతే వీరిపెళ్లి ముందుగా అనుకున్నట్లు నవంబర్ 23న సాంగ్లీలో జరగాల్సి ఉంది.
కానీ అనూహ్యంగా స్మృతి మంధాన తండ్రికి గుండెపోటు రావడంతో స్మృతి మంధాన, పలాష్ లు పెళ్లిని వాయిదా వేసుకున్నారు. పెళ్లిని వాయిదావేసుకున్న కొన్ని గంటలకే స్మృతి మంధాన నిశ్చితార్థంకు చెందిన అన్ని పిక్స్ లను, వీడియోలను డిలీట్ చేసింది.
దీంతో వీరిద్దరి మధ్య ఏదో గొడవ జరిగిందని రచ్చ వెలుగులోకి వచ్చింది. పలాష్ మరో యువతితో డేటింగ్ లో ఉన్నాడని , ఆ చాటింగ్ లు బైటపడటం, ఆ యువతితో పలాష్ అడ్డంగా దొరికి పోవడంతోనే స్మృతి మంధాన తండ్రికి బాధతో గుండెపోటు వచ్చిందని ప్రచారం జరిగింది.
ఆ తర్వాత పలాష్ ముచ్చల్ కూడా పలు మార్లు ఆస్పత్రిపాలయ్యాడు. మొత్తంగా అందరు ఈ పెళ్లిలో ఏదో జరిగిందని కూడా గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో చర్చలు జరుతున్నాయి. అయితే.. ఇటీవల స్మృతి మంధాన మీడియా సమావేశంలో హజరైనప్పుడు కూడా తన వేలికి నిశ్చితార్థం ఉంగరంలేకుండానే కన్పించారు.
దీంతో పెళ్లి వాయిదా కాదు.. ఏకంగా క్యాన్షిల్ అయిందని కూడా ప్రచారం జరిగింది. ఇది జరిగిన రోజుల వ్యవధిలోనే.. తాజాగా.. స్మృతి మంధాన తన ఇన్ స్టాలో కీలక ప్రకటన చేశారు. పలాష్ ముచ్చల్ తో తన పెళ్లిని వాయిదా వేసుకుంటున్నట్లు స్మృతి మంధాన అధికారికంగా ప్రకటించారు.
అంతేకాకుండా.. దయచేసి ఈ విషయాన్ని ఇంతటితో ముగించాలని కూడా రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఈ విషయంలో ఆమె అభిమానులు తమ ఇరుకుటుంబాల నిర్ణయంను , గోప్యతను గౌరవించాలని కూడా స్మృతి మంధాన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ పెట్టారు.
ప్రస్తుతం తన టార్గెట్ కెరియర్ మీద, మరింత బాగా ఆడటం మీద పెట్టానని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో అందరు అనుకున్నట్లుగానే.. స్మృతి మంధాన పెళ్లి రద్దు కావడం వెనుక పలాష్ ముచ్చల్ చీటింగ్ ప్రధాన కారణం అని స్మృతి మంధాన అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.