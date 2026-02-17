English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Smriti Mandhana: వరల్డ్ కప్ తర్వాత మరో విజయం.. స్మృతి మంధాన ఖాతాలో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు!

భారత మహిళా క్రికెట్‌కు గర్వకారణమైన నటి కాదు… ఆటగతి స్మృతి మంధాన మరో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. 2025 సంవత్సరానికి గాను ఆమెకు బీబీసీ ఇండియన్ స్పోర్ట్స్‌వుమన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు లభించింది. ఈ అవార్డు అందుకోవడం ద్వారా ఆమె మరోసారి తన ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటారు.
గత ఏడాది భారతదేశంలో జరిగిన మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్‌లో భారత జట్టు తొలిసారి టైటిల్ గెలవడంలో స్మృతి మంధాన కీలక పాత్ర పోషించారు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్ విజయం సాధించడంలో ఆమె ఆట ఎంతో ఉపయోగపడింది. బ్యాటింగ్‌లో స్థిరంగా రాణిస్తూ జట్టుకు బలమైన ఆరంభాలు ఇచ్చారు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శన కారణంగానే ఆమెకు ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు దక్కింది.

ఈ అవార్డు కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం భారత జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉండటంతో స్మృతి ప్రత్యక్షంగా హాజరుకాలేకపోయారు. ఆమె తరఫున ఆమె తల్లి స్మితా మంధాన ఈ అవార్డును స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా స్మృతి వీడియో సందేశం ద్వారా స్పందిస్తూ, “2025 సంవత్సరం మహిళా క్రికెట్‌కు చాలా ప్రత్యేకమైనది. వరల్డ్ కప్ గెలవడంలో నేను భాగస్వామి కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది” అని తెలిపారు.  

ఈ అవార్డును ఎంపిక చేసిన జ్యూరీ కమిటీలో లియాండర్ పేస్, దీపా మాలిక్, అంజు బాబీ జార్జ్ వంటి ప్రముఖ క్రీడాకారులు ఉన్నారు. వారి నిర్ణయం ప్రకారం స్మృతి ఈ అవార్డుకు అర్హురాలిగా ఎంపికయ్యారు.  

ఈ కార్యక్రమంలో ఇతర భారత క్రీడాకారులకూ అవార్డులు లభించాయి. యువ చెస్ క్రీడాకారిణి దివ్య దేశ్‌ముఖ్‌కు ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు దక్కింది. అలాగే పారా అథ్లెటిక్స్, హాకీ, కబడ్డీ వంటి క్రీడల్లో రాణించిన మహిళా క్రీడాకారులను కూడా సత్కరించారు.

స్మృతి మంధాన సాధించిన ఈ గౌరవం భారత మహిళా క్రికెట్‌కు మరింత గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. చిన్న వయసులోనే దేశానికి పేరు తీసుకువచ్చిన ఆమె, భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎన్నో విజయాలు సాధిస్తారని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఈ అవార్డు యువతకు, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు పెద్ద ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

