Snake Bite: ఎంతటి విషసర్పం కాటేసిన కాపాడే ఏకైక ఔషధం..క్షణాల్లో విషాన్ని వదిలిస్తుంది!

Snake Bite First Aid: భారతదేశంలో హిందువులు ఈ పాములను నాగ దేవతలుగా పూజిస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపించే చాలా పాములు విషరహితమైనవి. ఇరవై జాతులలో మూడు మాత్రమే విషపూరితమైనవి. కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం 50 లక్షల మంది పాముకాటుతో మరణిస్తున్నారు.
భారతదేశంలో ఈ సంఖ్య రెండు లక్షలు ఉంటుందని అంచనా. మన దేశంలో దాదాపు 250 రకాల పాములు ఉన్నాయి. వాటిలో 52 విషపూరితమైనవి. అవి మనిషిని కాటేస్తే, 3 గంటల్లోనే మరణం సంభవిస్తుంది. అయితే, పాము కాటుకు గురైన వెంటనే సరైన ప్రథమ చికిత్స అందించి, మూడు గంటల్లోపు తగిన చికిత్స అందించినట్లయితే, పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తి ప్రమాదం నుండి తప్పించుకుంటాడు.
పాములు అంటే అందరికీ భయం. పాము కాటు వల్ల మరణం సంభవిస్తుందనేది ఒక అపోహ. ఈ అపోహకు, అపనమ్మకానికి కారణం నిజమైన పాముల గురించి సరైన సమాచారం లేకపోవడమే. పాములు చాలా రకాలు. వాటిని రెండు ప్రధాన వర్గాలుగా విభజించవచ్చు. విషపూరిత పాములు, విషం లేని పాములు. కానీ మీకు ఎలాంటి పాము కాటు వేసినా.. వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స పొందడం మంచిది. దానిని నిర్లక్ష్యం చేయోద్దు.
పాములు మన శత్రువులు కావు. తమను తాము రక్షించుకోవడానికి, అవి ఊహించని పరిస్థితులలో మాత్రమే కాటు వేస్తాయి. పాము కాటుకు గురికాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పాము కాటు వేస్తే వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స పొందాలి.
పాము కాటేస్తే అది విషపూరితమైన పామా లేక సాధారణ పామా అని తెలుసుకోవాలి. దీనికి సులభమైన మార్గం ఏమిటంటే, ఆ పాము ఎప్పుడు కాటేసిందో గుర్తుంచుకోవడం. ఒకటి లేదా రెండుసార్లు కాటేస్తే అది విషపూరితమైన పాము, మూడు కంటే ఎక్కువ సార్లు కాటేస్తే అది విషం లేని పాము.
విషపూరితమైన పాము కరిచినప్పుడు, విషం శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడి నుండి అది గుండెకు చేరుకుంటుంది. గుండె నుండి అది శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు చేరుకుంటుంది. ఇది శరీరంలోని అన్ని భాగాలలో 3 గంటల పాటు ఉంటుంది. ఈ విధంగా, విషం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, పాము కరిచిన ప్రాంతానికి ఒక తాడు లేదా వస్త్రాన్ని గట్టిగా కట్టాలి.
పాము కాటు నుండి వచ్చిన రక్తాన్ని సూది లేకుండా సిరంజితో సిరంజిలోకి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది విషపూరితమైన రక్తం. నిజానికి, పాము కోరలలో నిల్వ ఉన్న విషం 0.5 ML నుండి 2 ML వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా రెండు మూడు సార్లు చేయండి.
ప్రతి ఇంట్లో 5ML హోమియోపతి మందు NAJA-200 బాటిల్ ఉంచుకోవాలి. దాని ధర 5/- నుండి 10 రూపాయలు మాత్రమే. దీనిని పాముకాటుకు గురైన వ్యక్తి నాలుకపై 10 నిమిషాల పాటు 3 సార్లు పూస్తే... పాముకాటుకు గురైన వ్యక్తి త్వరగా కోలుకుంటాడు. తర్వాత అతన్ని వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లి సరైన చికిత్స పొందండి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.