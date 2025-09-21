English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Bite: పాము కాటేస్తే ఇలా అస్సలు చేయకండి..ఇంట్లో వాళ్లకి కూడా చెప్పండి..ఎంతో ముఖ్యం!

Snake Bite First Aid: ఏ పరిస్థితిలోనైనా ఏమి జరుగుతుందో మనం ఊహించలేము. మన దారికి వచ్చే అన్ని ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. దీని ప్రకారం పాము కాటుకు గురైతే ఏమి చేయాలో మనం లేదా మన కుటుంబం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇది మన కుటుంబ సభ్యుల లేదా అమాయక ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతుంది.
1 /6

ఏ పరిస్థితిలోనైనా ఏమి జరుగుతుందో మనం ఊహించలేము. మన దారికి వచ్చే అన్ని ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. దీని ప్రకారం పాము కాటుకు గురైతే ఏమి చేయాలో మనం లేదా మన కుటుంబం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇది మన కుటుంబ సభ్యుల లేదా అమాయక ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతుంది.

2 /6

విషపూరిత పాము కాటు తీవ్రమైన విషయం. దీనిని అత్యవసర పరిస్థితిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో మీరు భయాందోళనకు గురైతే, మీరు ఏమీ చేయలేరు. కాబట్టి, భయాందోళనకు గురికాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవడం అవసరం. వర్షాకాలంలో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో పాము కాట్లు సంభవిస్తాయి. ఈ చర్యలు వెంటనే తీసుకోవడం ప్రయోజనకరం.  

3 /6

పామును చూసినప్పుడు ఏమి చేయాలి: మీరు అకస్మాత్తుగా ఇంటి ఆవరణలో, ఇంట్లో పామును చూసినట్లయితే... భయపడకండి. మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అంత మంచిది. అకస్మాత్తుగా పాము కనిపిస్తే, పారిపోవడానికి ప్రయత్నించడం అవివేకం. నెమ్మదిగా ఆ ప్రదేశం నుండి దూరంగా వెళ్లడం మంచిది. పామును దాని దారిన తాను వెళ్ళనివ్వండి. అనవసరంగా దానికి హాని కలిగించడానికి ప్రయత్నించవద్దు. పాములు వెంటనే మనుషులపై దాడి చేయవు.  

4 /6

పాము కాటుకు గురైందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలి? : నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం పాము కాటు వేసినప్పుడు, ఆ ప్రదేశంలో శరీరంపై రెండు రంధ్రాల లాంటి గుర్తులు కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతం ఉబ్బుతుంది. అది ఎర్రగా మారుతుంది. పాము విషపూరితమైనది అయితే, ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.   

5 /6

పాము కరిచినప్పుడు ఏమి చేయాలి..? : నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పాము కరిచినప్పుడు కదలకుండా లేదా ఎక్కువగా పరిగెత్తకుండా ఉండండి. వీలైనంత వరకు నిశ్చలంగా ఉండండి. సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉండండి. మీరు భయంతో పరిగెత్తితే, విషం మొత్తం శరీరాన్ని త్వరగా పాకుతుంది. మొదట, మీరు ధరించిన ఏవైనా ఉంగరాలు, గడియారాలు లేదా బిగుతుగా ఉన్న దుస్తులను తీసేయాలి. పాము కాటు జరిగిన ప్రాంతాన్ని ముందుగా సబ్బుతో కడగాలి. తరువాత పాము కాటు జరిగిన ప్రదేశంలో పై నుండి క్రిందికి గట్టి కట్టును కట్టండి. ఇది విషం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధిస్తుంది. కట్టు లేదా రుమాలు చుట్టేటప్పుడు, దానిని చాలా గట్టిగా లేదా చాలా వదులుగా చుట్టవద్దు. వెంటనే రోగిని మంచి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లండి. రోగిని స్పెషలిస్ట్ వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లండి. వాహనం కలిగి ఉండటం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. రోగిని లోతైన శ్వాస తీసుకోమని అడగవద్దు. మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అంత మంచిది.    

6 /6

ఏమి చేయకూడదు: పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తి నుండి రక్తాన్ని పీల్చి ఉమ్మివేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు. ఇంటి నివారణలను ప్రయత్నించవద్దు. మద్యం తాగవద్దు లేదా ఇతర కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవద్దు. పాము కాటుకు గురైనప్పుడు పారిపోకండి. ఎందుకంటే ఇది విషాన్ని త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. వీలైనంత త్వరగా వైద్యుడిని సంప్రదించండి.  

Snake Bite monsoon snake encounters snake bite first aid venomous snake symptoms snake bite treatment

Next Gallery

Sharadiya Navratri 2025: రేపటి నుంచి దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. ఘట స్ఠాపనకు శుభసమయం, పూజా విధానం..?..