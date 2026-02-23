Snake Bite in Tirumala: రూ.300 దర్శనం క్యూలో భక్తురాలికి పాము కాటు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!

Tirumala Darshan
తిరుమలలో మహిళా భక్తురాలికి పాము కాటు వేసిందంటూ కొన్ని ప్రసార మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వార్తలు గురించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ విషయమై 2026 ఫిబ్రవరి 23న టీటీడీ అధికారికంగా పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
గత కొద్ది గంటల నుంచి తిరుమలలో ఒక భక్తురాలని పాము కాటింది అనే వార్తపై టిటిడి స్పందించింది. ఈ వార్త పూర్తిగా అవాస్తవమని చెప్పుకొచ్చింది. టీటీడీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తెలంగాణ రాష్ట్రం వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన శరత్ బాబు, మౌనిక దంపతులు ఆదివారం రాత్రి శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు చేరుకున్నారు. వారు ట్యాక్సీలో మ్యూజియం సమీపంలోని ఆర్.బి. సెంటర్ పార్కింగ్ ప్రాంతానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో మౌనిక తన పాదాలకు పసుపు రాసుకోవడానికి చీకటిగా ఉన్న పక్క ప్రాంతానికి వెళ్లింది.
అక్కడ ఆమె కాలికి ఏదో తగిలినట్లు అనిపించడంతో ఒక్కసారిగా భయపడిపోయింది. వెంటనే భర్త శరత్ బాబు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించగా అక్కడ ఒక చిన్న పాము కనిపించింది. దీంతో ఇద్దరూ ఆందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే అక్కడే ఉన్న భద్రతా సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.
సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి మౌనికను తిరుమలలోని అశ్వినీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు పూర్తిగా పరీక్షలు నిర్వహించారు. పరీక్షల అనంతరం ఆమెకు పాము కాటు వేసినట్లు ఎలాంటి లక్షణాలు లేవని వైద్యులు నిర్ధారించారు. అయినప్పటికీ భక్తురాలి ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మెరుగైన పరిశీలన కోసం తిరుపతిలోని స్విమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
స్విమ్స్ ఆసుపత్రిలో కూడా వైద్యులు అన్ని పరీక్షలు చేసి, ఎలాంటి సమస్య లేదని స్పష్టం చేశారు. అలాగే అక్కడ కనిపించిన పాము కూడా విషపూరితం కాదని అధికారుల విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనలో మౌనికకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని టీటీడీ వెల్లడించింది.
టీటీడీ సిబ్బంది తక్షణ సహకారానికి శరత్ బాబు, మౌనిక దంపతులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈరోజు ఉదయం వారు క్షేమంగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారని టీటీడీ తెలిపింది.
అంతేకాకుండా భక్తులందరికీ టీటీడీ ఒక విజ్ఞప్తి చేసింది. భక్తులు తమ భద్రత దృష్ట్యా టీటీడీ నిర్దేశించిన మార్గాలు, ప్రాంతాల నుంచే క్యూలైన్లలోకి వెళ్లాలని సూచించింది. తిరుమల పరిసరాల్లో ఉన్న నిషేధిత అటవీ ప్రాంతాల్లో సంచరించకూడదని, అలా చేస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరించారు.